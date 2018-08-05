Afgan Türk Okulları Veliler Komitesi, Afganistan hükümetini uyardı

Afganistan’da yayın yapan Arianan News sitesinin haberine göre, Komite üyeleri Cevizcan vilayetindeki, Şibirgan Afgan Türk Erkek Lisesi’ne yapılan acımasız saldırıyı millete ve ülkeye bir ihanet sayıp ve hükümetten yaşanan bu acı olayı adil ve tarafsız bir şekilde takip etmesini istediler. Bunun yanı sıra hükümetin bu değerli eğitim yuvalarına sahip çıkmasını istediler.

















Komite üyeleirnden biri olan Sıddıkullah Tevhidi Perşembe günkü konuşmasında, “Hükümetten isteğimiz, Türkiye Büyükelçiliğine, hangi terörist faaliyetlerini yaptığımızı sormasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.





ÜNİVERSİTE SINAVINDA 158 BİN KİŞİYİ GERİDE BIRAKIP BİRİNCİ ÇIKARDILAR





Üniversiteye giriş sınavı olan KANKUR’daki %99.7 başarı bu okullara destek verilmesini arttırmıştı.





Komite Başkanı Yusuf Peştun ise ‘’Ülke birincisi yetiştiren bu okulları elimizden almak istiyorlar’’ dedi. Fizik öğretmeni olan Gülbahar Dinler, “Afganistan, bu okulları elinden kaybederse, bu kalite ve düzen ile genç neslin eğitim görme şansını kaybedecek” şeklinde konuştu.





KANKUR sınavıda 158 bin katılımcı arasında Ülke birincisi olan Tahmine Payinde, bu okulların var olması ile iftihar ettiğini, kendi başarısını hocaları ve eğitim sistemine borçlu olduğunu ve okulların Maarif Vakfına devir edilmek istenmesine karşı olduğunu açıkladı. Ariana News’e konuşan Tahmine Payinde, ‘’Bu okullardan çok şey öğrendik ve bu okullar tecrübesi olmayan ve daha ne yapacağı belli olmayan bir kuruma teslim edilmemeli’’ ifadelerini kullandı.

















Afgan Türk Okulları Afganistan&da 23 yıldır eğitim hizmet vermekte ve 15 Temmuz hadisesinden sonra Türkiye bu okulların idaresini Maarif Vakfına teslim etmesini istedi.









"AFGANİSTAN'DA BÖYLE BAŞARIYA İMZA ATAN İKİNCİ BİR OKUL YOK"





Afgan-Türk Liseleri Veli komitesi Başk. Yrd Abduşukur Dadres, Afgan-Türk okullarını iradi veya gayri iradi olarak hedef tahtasına koyan ve bu okulları tahribe çalışanları şiddetle kınadıklarını söyledi.





Şibirganda Yerel hükümetin Afgan-Türk okuluna silahlı, tanklı saldırıda bulunulduğunu hatırlatan Dadres, "Çocuklara şunu söylemek lazım: Afganistan birincisi olan Tahmine'den öğrenin, yasadışı saldırıya karşı duruş sergileyen Malalay’dan öğrenin silahlarla ve tanklarla okul baskını yapanlardan birşey öğrenmeyin . Malalay’ın saldırganlara karşı nasıl direniş gösterdiğini gördünüz mü? Bazı arkadaşlarımız beni eleştiriyorlar neden Afgan-Türk okullarına sahip çıkıyorsun ve peşini bırakmıyorsun diye? Onlar bana diyorlar ki 'Bu okullardan ne gördün de bu kadar destekliyorsun?' Evet ben Afgan-Türkte Afganistan birincisini gördüm. Afgan hükümeti ve Afganistan Eğitim Bakanlığı bu okullara sahip çıkacağına, onu tahribe uğratmaya çalışıyorlar. Bu yıl Afganistan birincisi çıkaran okul, geçenlerde güvenlik güçleri tarafından saldırıya uğradı. Maarif tahripçilerinin bunca tahribatına rağmen, bu okullar Afganistan üniversite giriş sınavında 99.7% başarı sergilediler. Sayın medya mensupları, bir sorun ve araşıtırın, Afganistanda böyle bir başarıya imza atan ikinci bir okul var mı?" dedi.







