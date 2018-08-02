Af Örgütü: ÖSO Afrin’de ağır insan hakları suçu işliyor

Haber, Almanya’da yayın yapan Tagesschau Gazetesi’nde yer aldı. Gazete, “Türk askerlerine bağlı güçler, Afrin’de zulüm ve işkence yapıyor” ifadesini kullandı.







Gazete Uluslararası Af Örgütü’nün raporunu şu şekilde haberleştirdi:





“Uluslararası Af Örgütü raporuna göre, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı milisler, Kuzey Suriye’deki Afrin şehrinde ağır insan hakları suçu işliyor. Raporda, şehirde evlerini terk etmek zorunda kalan sivillere ait ev ve iş yerlerinin yağmalandığı belirtiliyor. Ayrıca şehirde keyfi tutuklamaların yapıldığı bilgisi paylaşılıyor. Bunlar arasında işkence de yer alıyor.





Zulmün büyük bölümü Türkiye tarafından silahlandırılan Suriyeli gruplar tarafından yapılıyor.





Afrin’de bazı milisler okulları işgal etmiş ve binlerce çocuğun eğitimine engel oluyor.





Türk askerlerine bağlı örgütler, YPG’nin Afrin’de haftaları bulan direnişin ardından, Mart ayında şehrin kontrolünü ele geçirdi. Gözlemcilere göre, Türkiye’nin 2018 Ocak ayında Afrin’e yönelik başlattığı askeri operasyonda, sadece ÖSO destek vermedi aynı zamanda Suriye’deki bir çok cihatçı guruplar destek verdi. Afrin, TSK ve bağlı örgütlerin kontrolü altına girmesiyle birlikte, aralarında bir çok dini azınlıklarında bulunduğu on binlerce sivil göç etti.





Uluslararası Af Örgütü, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan raporunda, 32 kişi ile yüz yüze görüştü. Bunlar arasında hem şehirde kalanlar hem de şehri terk edenler de yer aldı. Raporun Temmuz ayı bölümünde, Türkiye yöneltilen suçlamalarla ilgili sorular yöneltildi. Ancak somut yanıtlar alınmadı."