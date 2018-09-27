Af Örgütü: Moldova'da 48 Türk daha listede, iade edilme riskleri var

Balkan Insight haber sitesine konuşan Uluslararası Af Örgütü Moldova direktörü Cristina Pereteatcu, “Moldova yönetiminin ülkede yaşayan 48 Türk vatandaşını izlemeye aldığını ve bu kişilerin de diğer 7 eğitimci gibi aynı akıbete maruz kalabileceğine” dikkat çekti.







Af Örgütü (Amnesty) Moldova ofisi direktörü Cristina Preteatcu, yaşananları ‘insanların yasa dışı bir usulde kaçırılması’ olarak tanımladı: “Moldova’da yaşayan 48 Türk vatandaşı daha sınır dışı edilebilir. Kara listede olanlar sadece Orizont okullarında çalışanlar veya aileleri değil, iş adamları gibi Moldova’da yaşayan başka Türkler de olabilir.”





“ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALABİLİRLER”





SIS ekiplerinin evlerinden alıp mahkemeye çıkarmadan sınır dışı ettiği 7 Türk eğitimcinin durumu ve nerede olduklarına dair bilgisi olup olmadığı sorusuna Pereteatcu “ömür boyu hapis cezası alma riski” taşıdıklarını belirtip şunları söyledi:





“Hepsinin cezaevinde olduğunu, 3’ünün aynı hücrede tutulduğunu, diğer dördünün başka hapishanelerde hücrede olduğunu, avukat erişimleri olduğunu biliyoruz.”





Pereteatcu, Amnesty Moldova ve başka hak savunucusu sivil toplum örgütleri ile birlikte ekim ayında Moldova’yı ziyaret edecek Erdoğan’a yönelik protesto gösterileri hazırlığında olduklarını söyledi.





17-18 Ekim’de Moldova’ya gitmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldovalı mevkidaşı Igor Dodon ile restorasyonu TİKA tarafından 10 milyon dolara Türk şirketlerine yaptırılan başkanlık sarayının açılışını yapacak.





Orizont okulları çalışanı 7 öğretmenin sınır dışı edilerek Türkiye’ye gönderilmesi insan hakları örgütlerinin tepkisini çekti.





“MOLDOVALI YETKİLİLER EVRAKTA USULSÜZLÜK YAPTI”





Af Örgütü Moldova direktörü Pereteatcu, Moldovalı yetkilileri, yaptıkları sınır dışı işlemini kanuni göstermek için evrakta sahtecilik yapmakla suçladı.





7 eğitimcinin sınır dışı edilmesi parlamentoda güvenlik oturumunda ele alınmıştı. Af Örgütü Moldava şubesi parlamentodaki oturumun kamuoyu ile paylaşılmasını istediklerini, oturumun neden gizli olduğunu yetkililere sorduklarını söylüyor. Soruya gelen cevap ise “devlet sırrı” olmuş.





Parlamento milli güvenlik komisyonu, oturumun istihbarat birimi SIS’in çalışmalarını kapsadığını, bu yüzden kapalı olduğunu ancak Af Örgütü’nün sorusunun Başsavcılığa yönlendirileceğini açıklamış.





Bu şekildeki bir yanıt, Af Örgütü’nün, 7 Türk vatandaşının kaçırılmasından sorumlu birimlerin yetkililerinin katıldığı oturumunun gizliliğinden duyduğu şüpheyi artırmış.





“Bu meselenin kamu vicdanında aydınlanması gerektiğine ve bu insanların istenmemelerinin gerekçesinin ve gönderiliş sürecinin topluma anlatılması gerektiğini düşünüyoruz.”





Pereteatcu, benzer şekilde Moldovalıların da hedef alınabileceği endişesi taşıdıklarını söyledi.





NE OLMUŞTU?





6 Eylül sabahı Moldova istihbarat birimi SIS, Gülen Cemaati ile ilintili “Orizont Okullarında” çalışan eğitimci ve finans müdürü 7 Türk vatandaşını ev ve iş yerlerinden alıp, Moldova Havayolları’na ait bir uçakla Kişinev’den Tekirdağ Çorlu’ya götürmek üzere sınır dışı etmişti.





Moldova’da daimi oturum sahibi olanlarının yanı sıra iltica başvurusu yapmış Türk eğitimciler mahkemeye bile çıkarılmadan doğrudan uçağa bindirilip sınır dışı edilmişti. Yapılan uygulama gerek Avrupa Birliği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve gerek Avrupalı parlamenterlerin tepkisini çekmişti. AİHM, Moldova’dan taraf olduğu anlaşmalara aykırı davranışının gerekçesini açıklamasını istemişti.





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