Samanyolu Haber /Gündem / Af Örgütü: Kavala için de AİHM'den ihlal kararı çıkacak /23 Kasım 2018 13:00

Af Örgütü: Kavala için de AİHM'den ihlal kararı çıkacak

webiz’de konuşan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Strateji ve Araştırma Yöneticisi Andrew Gardner, AİHM’in Selahattin Demirtaş kararına atıfta bulunarak, Osman Kavala’nın tutukluluğunun da ‘siyasi’ olduğunu vurguladı, “AİHM bu konuda da ihlal kararı verecek” dedi.

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Uluslararası Af Örgütü Türkiye Strateji ve Araştırma Yöneticisi Andrew Gardner, webiz’de Beril Eski’nin sunduğu ‘Haklıyız’ programına konuk oldu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Selahattin Demirtaş kararına ve bu karara Türkiye hükümetinden gelen tepkilere değinen Gardner, “AİHM çok eleştirildi ama önemli ve yerinde bir karar verdi” dedi.

‘TÜRKİYE AİHM KARARINA UYMAK ZORUNDA’

Kararın Türkiye için bağlayıcılığının bulunduğunu belirten Gardner, Demirtaş’ın hemen serbest bırakılması gerektiğini ve Türkiye’nin AİHM’in bu kararına uymak zorunda olduğunu söyledi.

‘KAVALA İÇİN DE ‘İHLAL’ KARARI VERECEK’

Andrew Gardner, 1 yılı aşkın süredir iddianamesiz olarak cezaevinde tutulan iş insanı Osman Kavala’nın tutukluluğunun da ‘siyasi’ olduğunu vurgulayarak, “AİHM bu konuda da ihlal kararı verecek” dedi.

Türkiye’de hak savunucularına yönelik baskılara da değinen Gardner, geçtiğimiz hafta aralarında akademisyenlerin de olduğu 13 kişinin gözaltına alınmasını eleştirdi, “Bu bütün bağımsız sivil toplumu bastırmak, susturmak amacıyla bir operasyondu. Çok üzücü” diye konuştu.

ERDOĞAN DEMİRTAŞ VE KAVALA’YI HEDEF ALMIŞTI 

İki yılı aşkındır cezaevinde tutulan HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu ile ilgili kararını 20 Kasım’da açıklayan AİHM, Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiğine ve ‘siyasi nedenlerden ötürü, muhalefetin sesini kısmak için tutuklandığına’ hükmetmişti.

ERDOĞAN: AİHM BİZİ BAĞLAMAZ 

Karara tepki gösteren Tayyip Erdoğan ise “AİHM’in verdiği kararlar bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz” demişti.

Erdoğan ayrıca dün muhtarlara seslenirken “Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan bir kişi şu anda içeride” sözleriyle Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’ya işaret etmiş ve Kavala için “teröristlerin finans kaynağı” ifadesini kullanmıştı.
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