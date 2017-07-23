Samanyolu Haber /Gündem / 'Af konusunda sınırsız yetkim var' /23 Temmuz 2017 14:13

'Af konusunda sınırsız yetkim var'

Hakkında aile üyelerini, danışmanlarını ve hatta kendisini affedeceği söylentileri çıkan ABD Başkanı Donald Trump, insanları affetme konusunda sınırsız yetkisi olduğunu vurgulayan bir tweet attı.

SHABER3.COM

Senato İstihbarat Komitesi Üyesi Demokrat Partili Senatör Mark Warner, Trump'ın af yetkisinin sınırlarını araştırdığına yönelik haberleri "son derece rahatsız edici" bulduklarını açıkladı:

"Bu temel bir çizgiyi aşmak anlamına gelecektir."

Washington Post gazetesi Perşembe günü Trump'ın kendisini ve ekibini nasıl affedebileceğini araştırdığını yazmıştı.

Donald Trump Cumartesi günü attığı tweette bu habere yanıt verirken "Herkes ABD Başkanının af konusunda sınırsız yetkisi olduğu konusunda hemfikir, ama ortada işlenen tek suç istihbarat raporlarının basına sızdırılmasıyken neden bunu düşüneyim? YALAN HABER" ifadelerini kullandı.

Trump, Adalet Bakanı Jeff Sessions hakkındaki haberlere de benzer bir şekilde yanıt verdi.

ABD'li yetkililer Donald Trump ve ekibinin seçim kampanyası sırasında Rusya ile kurduğu ilişkiyi araştırıyor. Ülkedeki istihbarat servisleri Rusya'nın Trump'ın başkanlık yarışını kazanmasına yardımcı olduğu görüşünde. Trump ve Rusya ise bu iddiaları reddediyor.

<< Önceki Haber 'Af konusunda sınırsız yetkim var' Sonraki Haber >>

DNA testi için mezarı açıldı, kızı olduğu doğru çıkarsa köşeyi dönecek

DNA testi için mezarı açıldı, kızı olduğu doğru çıkarsa köşeyi dönecek

Hava Harp Okulu öğrencileri için bu yıl tören yok!

Hava Harp Okulu öğrencileri için bu yıl tören yok!

Bebeği tuhafiyeye bırakıp kaçtı

Bebeği tuhafiyeye bırakıp kaçtı

Ankara faciadan döndü

Ankara faciadan döndü

Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Drone'la kurtarma operasyonu

Drone'la kurtarma operasyonu

Gazeteci Tarık Toros canlı yayında Ankara Emniyeti'ndeki işkenceyi anlattı

Gazeteci Tarık Toros canlı yayında Ankara Emniyeti'ndeki işkenceyi anlattı

Yeni Sakarya Valisi göreve İsmailağa üyelerinin tekbir şovuyla başladı

Yeni Sakarya Valisi göreve İsmailağa üyelerinin tekbir şovuyla başladı

Skandal... Adliye santralinde Dombra müziği çalıyor

Skandal... Adliye santralinde Dombra müziği çalıyor

AKP'nin 'Yeliz'i Almanya'ya hayranlığını böyle anlatmıştı

AKP'nin 'Yeliz'i Almanya'ya hayranlığını böyle anlatmıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:06:42