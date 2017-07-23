'Af konusunda sınırsız yetkim var'

Senato İstihbarat Komitesi Üyesi Demokrat Partili Senatör Mark Warner, Trump'ın af yetkisinin sınırlarını araştırdığına yönelik haberleri "son derece rahatsız edici" bulduklarını açıkladı:





"Bu temel bir çizgiyi aşmak anlamına gelecektir."





Washington Post gazetesi Perşembe günü Trump'ın kendisini ve ekibini nasıl affedebileceğini araştırdığını yazmıştı.





Donald Trump Cumartesi günü attığı tweette bu habere yanıt verirken "Herkes ABD Başkanının af konusunda sınırsız yetkisi olduğu konusunda hemfikir, ama ortada işlenen tek suç istihbarat raporlarının basına sızdırılmasıyken neden bunu düşüneyim? YALAN HABER" ifadelerini kullandı.







Trump, Adalet Bakanı Jeff Sessions hakkındaki haberlere de benzer bir şekilde yanıt verdi.





ABD'li yetkililer Donald Trump ve ekibinin seçim kampanyası sırasında Rusya ile kurduğu ilişkiyi araştırıyor. Ülkedeki istihbarat servisleri Rusya'nın Trump'ın başkanlık yarışını kazanmasına yardımcı olduğu görüşünde. Trump ve Rusya ise bu iddiaları reddediyor.



