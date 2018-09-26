'Af bu haliyle çıkarsa AYM kapsamını genişletebilir'

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, "Seçimler yaklaşırken siyasi saiklerle yapılan değerlendirmeler yargıyı ciddi ölçüde tahrip ediyor" dedi.







"Mesela ‘kader mahkûmu' diye hukuki bir kavram hukukta yoktur. Eğer af konuşuyorsak bunun bir toplumsal ihtiyaç olduğu noktasında birleşmemiz gerekiyor" ifadesini kullanan Durakoğlu, şöyle devam etti:





"AYM'nin ‘Rahşan affı' olarak bilinen şartlı salıverme düzenlemesini eşitlik ilkesine aykırı bularak kapsamının genişletilmesini sağlayan kararının bir benzeri bu yeni yasa için de yeniden verilebilir. Bu ihtimali de değerlendirmek gerekiyor. Çünkü, örgütlü suçlar konusunda azmettiren konumunda bulunanlar için suçu af sınırları içerisinde değerlendirip; diğer örgütlü suçlarda kapsam dışı bırakılması AYM'nin meşguliyet alanı içerisine girebilir."





'AYM TARAFINDAN İPTALİ SÖZ KONUSU OLABİLİR'





Avukat Prof. Dr. Devrim Güngör de, af teklifiyle ilgili olarak "Öncelikle affa niye ihtiyaç duyulduğunun topluma iyice anlatılması gerekir. Af siyasi açıdan bir oy devşirme aracı olarak görülmemelidir" dedi.





"Ülkemizde ceza adaletinin işleyişindeki sıkıntılar affı bir ihtiyaç halinde getirmiştir" görüşünü dile getiren Güngör, şunları kaydetti:





"Doğru olan affa ihtiyaç bırakmayacak şekilde ceza adaletinin sağlanmasıdır. Yasal düzenlemenin kapsamı iyi belirlenmelidir. Bir başka deyişle af kapsamına giren suçların neler olduğunun belirlenmesinde meşru bir ölçüt kullanılmalıdır. Aksi takdirde eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptali söz konusu olabilir."