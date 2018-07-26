Samanyolu Haber /Teknoloji / Adresleri karıştırdılar ; yanlışlıkla Blogspot'u kapattılar /26 Temmuz 2018 08:58

Adresleri karıştırdılar ; yanlışlıkla Blogspot'u kapattılar

AKP Yargısı bir blog sayfasını engellemek isterken, en yaygın blog sayfası yapılmasına imkan tanıyan Blogspot sayfasını kapattı Böyle olunca bir çok blog sayfasına ulaşılamadı

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Dün erişilemeyen Google‘ın blog yayınlama servisi Blogspot'un yanlışlıkla kapatıldığı ortaya çıktı. İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, "http://bilgeadam-magdurlari.blogspot.com" yerine yanlışlıkla Blogspot'a erişim engeli getirdi. Hatanın anlaşılmasının ardından Blogspot yeniden erişime açıldı.

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yaman Akdeniz, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin hatasını, sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştı. Akdeniz'in konuya ilişkin paylaşımı şöyle: "Blogspot’a topyekün erişim dün gece İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile yanlışlıkla ve bir typo yüzünden (. yerine @) engellendi. Engellenmek istenen blog sayfası: http://bilgeadam-magdurlari.blogspot.com/ , engelleten ise Bilge Adam adlı bir şirket. Hata düzeltilince Blogspot açıldı." 
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