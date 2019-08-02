Samanyolu Haber /Gündem / Adnan Oktar'dan cezaevinden ilk görüntü /02 Ağustos 2019 10:38

Adnan Oktar'dan cezaevinden ilk görüntü

Adnan Oktar’ın cezaevinden son görüntüleri ortaya çıktı. Adnan Oktar’ın saçlarını yeniden siyah rengine boyattığı ve zayıfladığı görülüyor.

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Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 10 ay önce yapılan operasyon kapsamında önce Oktar’ın da aralarında bulunduğu 168 kişi, ikinci dalgada ise yedi kişi tutuklanmıştı. Oktar o günden bu yana cezaevinde tutuluyor.

Beyazlayan saçlarını yeniden siyaha boyatan Adnan Oktar’ın kilo verdiği görüldü.

Adnan Oktar ve örgütü hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismarı gibi 30 ayrı suçtan ceza isteniyor.
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