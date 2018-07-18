Samanyolu Haber /Gündem / Adnan Oktar soruşturmasına 40 savcı görevlendirildi /18 Temmuz 2018 15:48

Adnan Oktar soruşturmasına 40 savcı görevlendirildi

Adnan Oktar grubu adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcısı soruşturma için '40 savcı' görevlendirdi.

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Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu ’92 şüpheli’ Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı tarafından Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nda görevli 40 savcı şüphelilerin ifade işlemleri için görevlendirildi. Şüphelilere yöneltilen temel suçlamalar ‘çocukların cinsel istismarı’, ‘hürriyetten yoksun bırakma’ ve ‘nitelikli cinsel saldırı.’
 
Adnan Oktar grubu operasyonunda gözaltına alınanlar 7 günlük gözaltı süresinin dolmasının ardından adliyeye sevk edildi. 31 ayrı suçlama yöneltilen 92 şüphelinin sorgusu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın talimatıyla Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’ndan ’40 Cumhuriyet Savcısı’ tarafından yapılacak
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