Adnan Oktar mason mu?

Oktar'ın İtalyan Mason Locası'nda 33'üncü dereceden üye olduğu Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Türkiye Büyük Locası tarafından yalanlanırken, Loca'nın Büyük Üstadı Bülent Akkan, Oktar'ın dünyada kabul gören hiçbir mason derneği tarafından kabul edilmesinin mümkün olmadığı belirtilerek, "Adnan Oktar isimli şahıs ne bugün ne de geçmişte derneğimizin üyesi olmamıştır" ifadelerini kullandı.





TV'SİNDE DUYURDU





Milliyet'te yer alan habere göre, Adnan Oktar'ın mason olmak için yaptığı girişimlerin ilki 2012 yılına ait.





Babuna kardeşler, 2012'de Washington DC'de Hür ve Kabul Edilmiş Büyük Mason Locası'nı ziyaret ederken, bu girişim o dönem A9 TV'de bizzat Adnan Oktar ve grup üyeleri tarafından duyuruldu. Oktar, ziyaretin ardından yayınlanan programda Babuna kardeşlerin girişimlerini kutlarken, "Hüma ve Oktar ikisi birlikteler, maşallah aferin. İki kardeş, bakın bunlar mübarek, Allah mübarekliklerini artırsın, mübarek kılsın" sözleriyle övdü. Babuna kardeşlerin ABD'deki mason locasına yaptıkları ziyaret sırasında Büyük Üstad Joseph Crociata ve bir sonraki dönem büyük üstad olması beklenen Teko Foly ile görüştüğü iddia edildi.

Babuna kardeşlerin ABD'deki temaslarından bir yıl sonra, bu kez İtalyan mason locası lideri olduğu öne sürülen Gian Franco Pilloni adlı kişinin, Adnan Oktar'ın davetiyle İstanbul'a geldiği ve Oktar'a "33. derece mason diploması" verdiği A9 kanalında servis edildi. Oktar'ın sunduğu programa katılan Pilloni isimli kişi, "Sayın Adnan Oktar, tamamen sizin emrinizdeyim. İstediğiniz her konuda size destek olacağız" şeklinde açıklama yaptı. Oktar ise mason locası lideri olduğu iddia edilen Pilloni'ye, kendisine takdim ettiği masonluk diploması ve madalyonu için teşekkür etti.









Ancak aradan geçen beş yılın ardından Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturmada, Oktar'ın 33'üncü derecen mason olmak için 1 milyon 50 bin euro verdiği iddia edildi. Soruşturma kapsamında ifade veren C.Ö. isimli müşteki, Oktar'ın mason olmak için eski İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini ile temas ettiğini öne sürerek, şunları anlattı:

"Adnan Oktar 2012'de, yurt dışında daha büyük nüfuz elde etmek için mason olması gerektiğini söyledi ve benden araştırma yapmamı istedi. Ben de dünyadaki en güçlü mason localarının İskoç Rit ve P2 mason locaları olduğunu öğrenip bildirdim.









"Rit'e üye olmak için İngiltere'de yaşaması gerekiyordu. P2 mason locasıyla bağlantı kurmamı istedi. Her defasında 350 bin euro olmak üzere 3 defa para vererek 33. dereceden mason olmasını sağladık. Bu loca Washington mason locası ile de ortak hareket ettiği için Trump'ın başkanlığa kabul gününde davet alındı. Adnan Oktar'ı temsilen Oktar Babuna ve yanındaki kişi katıldı. Bu davetiyeleri almak için Adnan Oktar 200 bin dolar para ödedi."



