Adnan Oktar hakkında 45 kişi daha şikayetçi oldu...

Adnan Oktar’ın da gözaltına alındığı operasyonda gözaltı sayısı 186’ya ulaştı. Soruşturma kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı kararı var.





Polis operasyonu sonrası iki kız çocuğu aileleriyle emniyete giderek cinsel taciz iddiasıyla gruptan şikayetçi oldu. Cinsel taciz uğradığı belirlenen kız çocuğu sayısı 17’ye yükseldi.







Yine ülke genelinde 45 kişi daha polis operasyonu sonrası şikayetçi oldu.





Hollanda, Katar, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan ve Avusturya’da bulunan bazı kişiler de büyükelçilik ve başkonsolosluklara başvurarak Oktar’dan şikayetçi oldu.