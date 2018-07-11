Adnan Oktar grubuna Türkiye çapında operasyon

Emniyet, 5 ilde başlatılan operasyonun 235 kişi hakkında olduğunu bildirdi. Gözaltına alınan Adnan Oktar, operasyonla ilgili yaptığı ilk açıklamada "Kırgın değilim ama şaşkınım" dedi.





Kamuoyunda yayınladığı videolar ile tartışma konusu olan Adnan Oktar ve yaklaşık 235 destekçisinin gözaltı kararı verildiği bildirildi.







Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan ilk açıklamada "Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon başlatılmıştır" denildi. Emniyet, 235 şüpheliye yönelik operasyon yürütüldüğünü bildirirken Adnan Oktar ve destekçilerine 'cinsel saldırı, siyasi ve askeri casusluk, inanç istismarı' suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.





Bazı kaynaklara göre operasyonda çok sayıda silah, çelik yelek ve zırhlı araç ele geçirildi









ADNAN OKTAR: ERDOĞAN VE AK PARTİ'Yİ DESTEKLEDİK, ŞAŞKINIM





Seçimlerde Tayyip Erdoğan ve AKP'yi desteklediklerini söyleyen Oktar, Cumhuriyet'e operasyon hakkında şu ifadeleri kullandı:





"İngiliz istihbaratı uzun süredir bize operasyon yapılmasını istiyor. Bu konuda Türkiye'ye heyet gönderildi. Tayyip Bey'in İngiltere ziyareti sırasında da bu talep kendisine iletildi. Biz vatanına milletine bağlı insanlarız. PKK'ya, vatan millet düşmanlarına operasyon yapılması gerekirken bize yapılıyor. Bu operasyondan Tayyip Bey'in de İçişleri Bakanı'nın da haberi olduğunu düşünmüyorum. Kırgın değilim ama şaşkınım."





Adnan Oktar, bu açıklamayı yaparken yolda olduğunu ve hakkında bir gözaltı kararı olup olmadığını bilmediğini söyledi. Ancak Oktar'ın ilerleyen dakikalarda gözaltına alındığı öğrenildi.





'KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI'







Evinde arama yapılan Oktar'ın kaçmaya çalışırken yakalandığı iddia ediliyor.





'SAYIN CUMHURBAŞKANIMI BİLGİLENDİRİYORUM…'







Adnan Oktar cephesinden yapılan ilk açıklamada Oktar'ın televizyon kanalı A9'da programlar yapan Hüma Babuna isimli kişi şu ifadeleri kullandı:





"Şu anda bütün Adnan Oktar hocam ve arkadaşlarımın evlerine polis baskını var. İngiliz derin devletinin oyunu bu son zamanlarda yaptığımız faaliyetler neticesinde oluyor. Allah tuzaklarını başlarına geçirsin. Sayın Cumhurbaşkanımı buradan bilgilendiriyorum şu anda yine İngiliz derin devletinin bir komplosuyla karşı karşıyayız Adnan Oktar Bey’in ve arkadaşlarının bulunduğu evlere polis baskını oluyor komplolara karşı müdahalesini istirham ediyorum."



