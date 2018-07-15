Samanyolu Haber /Gündem / Adnan Oktar grubuna destek açıklaması yapanlara soruşturma başlatıldı /15 Temmuz 2018 21:51

Adnan Oktar grubuna destek açıklaması yapanlara soruşturma başlatıldı

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanlara emniyet önünde destek olan ve Sosyal medya üzerinden lehlerinde destek paylaşımlarında bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldı...

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Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 186'ya yükseldi.Sosyal medya üzerinden şüpheliler lehinde propaganda yapanlarla ilgili de işlem başlatıldığı bildirildi.

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve  grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 186’ya çıktı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında  İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen  operasyonlarda şu ana kadar 186 şüpheli gözaltına alındı.

Aralarında Adnan Oktar , Oktar Babuna ile Didem Ürer'in de bulunduğu  105'i kadın 186 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Diğer 49 kişinin  yakalanmasına çalışılıyor.

İfade işlemleri başladı


Şüphelilerden bazılarının ifadelerinin alınmasına başlandığı  belirtildi. Adnan Oktar ve Babuna’nın ifadesinin sonraki aşamalarda alınacağı  öğrenildi.

Bu arada, sosyal medya üzerinden şüpheliler lehinde propaganda yapan  ve destek gösterilerinde bulunanlarla ilgili de işlem başlatıldığı bildirildi.
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