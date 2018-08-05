Adnan Oktar cezaevinde haftalık en fazla 300 lira harcayabilecek

Edirne Cezaevi'ne gönderilen Adnan Oktar, haftalık en fazla 300 lira harcayabilecek.





Birçok suçtan gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Adnan Oktar'ın cezaevindeki harcamaları için kendisi adına 'emanet para' hesabı oluşturuldu. Verdiği davetlerdeki ihtişam ve lüks yaşantısıyla tanınan Oktar, hesaptaki paradan haftalık olarak en fazla 300 lira harcayabilecek.





Dışarıda lüks ve şatafatlı hayatıyla dikkat çeken Oktar, kanuni düzenlemeler gereği cezaevinde nakit para kullanamayacak. Oktar, için ilgili yönetmeliğe göre 'emanet para' hesabı oluşturuldu. Oktar'ın avukatı veya yakınları tarafından bu hesaba yatırılan para Oktar'ın cezaevindeki ihtiyaçları için kullanılacak.





Oktar, kantinden almak istedikleri için bir 'fiş' dolduracak. Bu fişle talep ettiği ürünlerin parası ise hesabından kesilecek.





Tek başına kalıyor

Adnan Oktar, cezaevindeki iki haftasını doldurdu. İlk iki günü kameralı gözetim altındaki özel bölümde geçiren Oktar, daha sonra psikolojik ve bedeni sağlık tetkikinin ardından 3 kişilik bir koğuşa tek başına alınmıştı. Oktar'ın ilk ziyaretçileri ise ağabeyi ve yeğeni olmuştu.