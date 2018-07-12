Adnan Oktar akıl sağlığı yerinde değil raporu mu alacak?









Demir, müvekkilinin ceza almaması için akıl sağlığının yerinde olmadığına dair tespit taleplerinin şimdilik gündemlerinde olmadığını söyledi.









Oktar ve bağlantılı 235 kişi hakkında 31 farklı suçlamayla gözaltı kararı çıkarılmış, aralarında Oktar’ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.





Avukat Atanur Demir, meslektaşı Heyam Fidan ile Fatih Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi karşısında Adnan Oktar ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, “İlk görüşmemiz gözaltıyla ilgili bir usulsüzlük söz konusu mu? Üzerinde bir baskı var mı? Gözaltına hukuka aykırılıklar var mı? Bunları tespit için görüşme yaptık. Herhangi bir baskı olmadığını söyledi. Sağlık durumu da yerinde. Kendisinin bir takım talepleri oldu. Çamaşır, ilaç gibi. onları karşılayacağız.Savunma ile ilgili bir görüşme yapmadık çünkü zaman kısıtlıydı. Şimdi gireceğiz savunma ile ilgili görüşmelerimizi yapacağız.” dedi.





Demir “Operasyonla ilgili çok detaylı konuşmadık çünkü daha operasyonun şoku üzerinde. Bu konuyla ilgili aslında düşünmek de istemiyor. Genel olarak diyor ki; bu ülkenin yıllardır gündeminde, medyanın gündeminde olan birisiyim. Devletle iç içe olan birisiyim. Herhangi bir hukuka aykırı hareketim olmadı. Soruşturmaya bir anlam veremedi, üzüldüğünü söyledi. Kendisini aklayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.





‘KAÇARKEN YAKALANDIĞI DOĞRU DEĞİL; SAĞLIK RAPORU GÜNDEMİMİZDE YOK’





Avukat şunları söyledi: “Kaçarken yakalandığı haberi bilgisi doğru değil. Akıl sağlığının yerinde olup olmaması ile ilgili mesele adli tıp tarafından verilecek bir raporla sabit olur. Bu cezasızlık sebebidir. Ancak gündemimizle böyle bir konu söz konusu değil. İleriki aşamada biz hukukçu olarak bunu değerlendiririz. Onunla ilgili bizim gözlemimiz önemli, müvekkilin talebi önemli, mahkemenin gözlemi, yargı makamlarını gözlemi önemli. Şu an gündemimizde savunma olarak böyle bir düşüncemiz yok.”





Oktar hakkında yedi gün gözaltı kararı olduğunu, bunun cumhuriyet savcısı tarafından yedi gün daha uzatılabileceğini ifade eden avukat, “Gözaltındaki kişi sayısı göz önüne alındığında 14 günü kullanacaklarını düşünüyoruz. Dosyada kısıtlılık kararı var. Biz avukatlar dosyayı inceleyemiyoruz. İddia kapsamındaki delilleri biz göremedik. Göremediğimiz için müvekkilimizle bu deliller hakkında konuşamıyoruz” dedi.





Adnan Oktar ve takipçilerine dün sabah erken saatlerde İstanbul merkez olmak üzere 5 ilde operasyon başlatılmıştı.





Operasyonda Adnan Oktar’a ait ev ve işyerlerine baskın yapıldı. ”Suç örgütü elebaşı” olduğu iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen Adnan Oktar ile Oktar Babuna’nın da aralarında bulunduğu 171 şüpheli gözaltına alındı.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca arama yapılan yerlerde ele geçirilen kıymetli her türlü mal ve eşyaya da el koyma kararı verildi. Oktar’ın şirketlerine kayyım da atandı.





Oktar’ın avukatı gözaltı ve mal varlığına tedbir konulması kararlarına itiraz edeceklerini de söyledi.