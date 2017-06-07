Samanyolu Haber /Dünya / Adnan Kaşıkçı hayatını kaybetti /07 Haziran 2017 01:23

Adnan Kaşıkçı hayatını kaybetti

Suudi Arabistanlı işadamı Adnan Kaşıkçı, İngiltere'nin başkenti Londra’da hayatını kaybetti

Adnan Kaşıkçı hayatını kaybetti

1970 ve 1980’li yıllarda dünyanın en zengin kişileri arasında yer alan Ünlü iş adamı Adnan Kaşıkçı hayatını kaybetti. 82 yaşındaki Kaşıkçı bir süredir parkinson tedavisi gördüğü açıklanmıştı. 

Servetini silah ticaretiyle yapan Kaşıkçı, 1970 ve 1980’li yıllarda dünyanın en zengin kişileri arasındaydı. Kaşıkçı, özellikle 1980'lerde sık sık geldiği Türkiye'de de tanınan bir kişiydi.

Filipinler'in eski lideri Ferdinand Marcos ile ilişkisi nedeniyle maruz kaldığı suçlamalar yüzünden bir süre İsviçre’de hapis yatan Kaşıkçı, bu soruşturmada aklanmıştı.

İşadamı kimliğinin yanında magazin dünyasının da tanınan yüzleri arasında yer alan Kaşıkçı, bir dönem dünyanın en büyük yatlarından birine sahip olmasıyla da gündeme gelmişti. 86 metrelik “Nabila” adlı yatını önce Brunei Sultanı, ondan da ABD Başkanı Donald Trump satın almıştı. Yat, bir James Bond filminde de kullanılmıştı.

Kaşıkçı, Prenses Diana ile araba kazasında hayatını kaybeden Dodi Fayed’in de dayısıydı.
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