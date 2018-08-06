Samanyolu Haber /Gündem / 'Adnan Hoca" Niçin Hapiste? Tarikatları Ne Bekliyor?' /06 Ağustos 2018 23:08

'Adnan Hoca" Niçin Hapiste? Tarikatları Ne Bekliyor?'

Gazeteci Yazar Ekrem Dumanlı son haftalarda Türkiye'nin gündemini meşgul eden operasyonları yorumladı

Adnan Hoca" Niçin Hapiste? Tarikatları Ne Bekliyor?

Gazeteci Yazar Ekrem Dumanlı You Tube kanalından yeni bir video yayınladı Adnan Oktar ve grubuna yapılan operasyonu yorumlayan Dumanlı Siyasal İslamcıların tarikat ve Cemaatlarla olan kavgasını anlattı. 

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Adnan Hoca" Niçin Hapiste? Tarikatları Ne Bekliyor?

Adnan Hoca

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