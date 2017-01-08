Adliyede şüpheli ölüm

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunup adliyede görev yapan polis memuru Sadullah K. hakkında, Cemaat'e yönelik cadı avı kapsamında işlem başlatılıp açığa alma kararı verildi.





Kararı bildirmek üzere adliyede görevli olduğu polis merkezine gelen yetkililer Sadullah K.'nın silahını ve kimliğini istedi.





İddiaya göre Yetkililerin silahını istemesi üzerine polis memuru K. ,zimmetindeki tabanca ile kafasına bir el ateş ederek intihar etti.





ADLİ TIP KURUMUNA SEVK EDİLDİ





Olay yeri ekibinin gerekli araştırmaları yapmasının ardından nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından adli muayenesi yapılan Sadullah K'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.





15 Temmuz'dan bu yana gözaltında ve cezaevinde yaşanan şüpheli ölümlerin sayısı 30'u aştı.