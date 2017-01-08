Samanyolu Haber /Gündem / Adliyede şüpheli ölüm /08 Ocak 2017 04:12

Adliyede şüpheli ölüm

Cemaat'e yönelik cadı avı kapsamında açığa alınan Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda görevli polis memuru, adliyenin içindeki polis merkezinde intihar ettiği iddia edildi. Son olayla birlikte gözaltındaki şüpheli ölümlerin sayısı 30'u aştı.

SHABER3.COM

Adliyede şüpheli ölüm
      
Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunup adliyede görev yapan polis memuru Sadullah K. hakkında, Cemaat'e yönelik cadı avı kapsamında işlem başlatılıp açığa alma kararı verildi. 

Kararı bildirmek üzere adliyede görevli olduğu polis merkezine gelen yetkililer Sadullah K.'nın silahını ve kimliğini istedi. 

İddiaya göre Yetkililerin silahını istemesi üzerine polis memuru K. ,zimmetindeki tabanca ile kafasına bir el ateş ederek intihar etti.

ADLİ TIP KURUMUNA SEVK EDİLDİ

Olay yeri ekibinin gerekli araştırmaları yapmasının ardından nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından adli muayenesi yapılan Sadullah K'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

15 Temmuz'dan bu yana gözaltında ve cezaevinde yaşanan şüpheli ölümlerin sayısı 30'u aştı.
<< Önceki Haber Adliyede şüpheli ölüm Sonraki Haber >>

Erdoğan: Türkiye'nin Yönetim Sistemi Değişmiştir

Erdoğan: Türkiye'nin Yönetim Sistemi Değişmiştir

İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı

İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı

Erdoğan: Katar Emiri'yle dağları gezdik, otel yatırımına hazırız müjdesini verdiler

Erdoğan: Katar Emiri'yle dağları gezdik, otel yatırımına hazırız müjdesini verdiler

AKP'yi eleştirdiği videosu fenomen olan Umut İpek işten çıkarıldı

AKP'yi eleştirdiği videosu fenomen olan Umut İpek işten çıkarıldı

Burçin'in Galaksisi

Burçin'in Galaksisi

Erdoğan'dan Irak Başbakanı İbadi'ye ağır sözler

Erdoğan'dan Irak Başbakanı İbadi'ye ağır sözler

Yolcu uçağına drone çarptı!

Yolcu uçağına drone çarptı!

400'den fazla akaryakıt istasyonu kamulaştırıldı

400'den fazla akaryakıt istasyonu kamulaştırıldı

15 Temmuz'ta 'Gazi' olan polis konvoyla evine götürülmüştü, KHK ile ihraç edildi

15 Temmuz'ta 'Gazi' olan polis konvoyla evine götürülmüştü, KHK ile ihraç edildi

Dev konteyner gemisi az kalsın Trabya sahiline çıkıyordu!

Dev konteyner gemisi az kalsın Trabya sahiline çıkıyordu!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:54:13