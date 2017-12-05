Adli Tıp Raporu'na rağmen işkence sürüyor....

İleri derecede kalp hastası ve doktorun 'cezaevinde kalamaz' demesine rağmen cezaevinde zorla tutulan Emrah Meydan'ın sağlık durumu daha da kötüye gidiyor.





Erdoğan rejimi cadı avında yürüttüğü operasyonlarla insanlara her türlü işkenceyi normalleştiriyor. 22 aydır tutuklu Emrah Meydan, doktorların 'cezaevinde kalamaz' raporlarına rağmen cezaevinden çıkarılmıyor. İleri derecede kalp hastası Meydan, şu ana kadar 2 anjiyo bir kez de baypass ameliyatı geçirdi.





HASTALIĞI DAHA DA İLERLEDİ





Emrah Meydan 22 aydir ceza evinde tutuklu ve hastalığı da daha da kötüye gidiyor. Mahkemeye de 19 ay sonra çıkarılan Meydan tutukluğuna devam karar verildi. Adli Tıp Raporu'na rağmen hastanede tutulan Meydan'ı bu şekilde öldürmek mi istiyorlar.







