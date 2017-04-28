Samanyolu Haber /Gündem / 'Adıyaman'dan geldiler yalvardılar bunu bizden alın diye' /28 Nisan 2017 10:10

'Adıyaman'dan geldiler yalvardılar bunu bizden alın diye'

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Arınç yeni parti kurmayacaklarını, kendisinin hala iyi bir AKP’li olduğunu söyledi.

SHABER3.COM

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bir radyo programına konuk oldu.

Arınç, kendisi hakkında “Gönül dünyamızda yeri yoktur” diyen AKP Milletvekili Mehmet Metiner’e de yanıt verdi. Arınç şu ifadeleri kullandı:

“Metiner kimdir ki sözleri bu kadar kıymetli olsun, internet sitelerinde kendine yer bulsun. Benim de gönül dünyamda bir sinek ısırığı kadar yeri yok. İyi bir siyasetçi değil, çok yanlış hareketler yapılıyor. Mecliste sevilmediğinin de tanığıyım. Adıyaman’da son sıradan seçilmişti. Adıyaman’dan geldiler bize yalvardılar bunu bizden alın. Fitne çıkarıyor dediler. Onu oradan alıp İstanbul’da orta sıralara verdiler. Ben kendisinin AK Parti’ye bir şey kattığını düşünmüyorum. Kendisi daha önce de başka siyasi partilerde yer almıştı.”
<< Önceki Haber 'Adıyaman'dan geldiler yalvardılar bunu bizden alın diye' Sonraki Haber >>

Hastanenin perişan halini yayınladı

Hastanenin perişan halini yayınladı

MC TV Ana Haber Bülteni

MC TV Ana Haber Bülteni

Meczup Trol Fatih Tezcan hakkında soruşturma

Meczup Trol Fatih Tezcan hakkında soruşturma

Savcılara böyle kelepçe takmaya çalışmıştı, ihraç edildi

Savcılara böyle kelepçe takmaya çalışmıştı, ihraç edildi

Bir tek derdimiz var bizim...

Bir tek derdimiz var bizim...

Canlı yayında Kuran'ı Kerim okurken vefat etti

Canlı yayında Kuran'ı Kerim okurken vefat etti

MC TV ANA HABER BÜLTENİ

MC TV ANA HABER BÜLTENİ

Hocaefendi'den önemli dua....

Hocaefendi'den önemli dua....

MC TV HABER BÜLTENİ (25 Nisan 2017)

MC TV HABER BÜLTENİ (25 Nisan 2017)

Deprem anı kameralara böyle yansıdı

Deprem anı kameralara böyle yansıdı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:42:33