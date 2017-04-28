'Adıyaman'dan geldiler yalvardılar bunu bizden alın diye'

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bir radyo programına konuk oldu.





Arınç, kendisi hakkında “Gönül dünyamızda yeri yoktur” diyen AKP Milletvekili Mehmet Metiner’e de yanıt verdi. Arınç şu ifadeleri kullandı:





“Metiner kimdir ki sözleri bu kadar kıymetli olsun, internet sitelerinde kendine yer bulsun. Benim de gönül dünyamda bir sinek ısırığı kadar yeri yok. İyi bir siyasetçi değil, çok yanlış hareketler yapılıyor. Mecliste sevilmediğinin de tanığıyım. Adıyaman’da son sıradan seçilmişti. Adıyaman’dan geldiler bize yalvardılar bunu bizden alın. Fitne çıkarıyor dediler. Onu oradan alıp İstanbul’da orta sıralara verdiler. Ben kendisinin AK Parti’ye bir şey kattığını düşünmüyorum. Kendisi daha önce de başka siyasi partilerde yer almıştı.”