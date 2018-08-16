Samanyolu Haber /Gündem / Adıyaman'da üçü dost ateşiyle 4 asker şehit /16 Ağustos 2018 16:53

Adıyaman'da üçü dost ateşiyle 4 asker şehit

Adıyaman’da el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucu bir asker şehit oldu. Bölgede bulunan diğer güvenlik birimleri, yaralı jandarmaları sivil araçla olay yerinden tahliye etmeye çalışırken, bölgedeki diğer güvenlik görevlileri sivil aracın olay yerinden kaçmaya çalışan PKK’lılara ait olduğunu düşünerek, sivil araca ateş açtı. Üç güvenlik görevlisi dost ateşiyle şehit oldu.

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Merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında bulunan mermer ocağını salı gecesi basıp ateşe veren PKK’lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyon yürüten güvenlik güçlerine yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı ile tuzak kuruldu. Patlama sonucu bir asker şehit oldu. Bölgede bulunan diğer güvenlik birimleri, yaralı jandarmaları sivil araçla olay yerinden tahliye etmeye çalışırken, bölgedeki diğer güvenlik görevlileri sivil aracın olay yerinden kaçmaya çalışan PKK’lılara ait olduğunu düşünerek, sivil araca ateş açtı. Bunun sonucu dost ateşiyle kazaen 3 jandarma daha şehit oldu.

Olayda, Tuncay Doğan, Oğuzhan Tekerek, Aydın Özer, Kürşat Yılmaz şehit olurken, Coşkun Sönmez, Salih Aynacı, Mehmet Ali Karagöz, Doğan Bişkener, Barış Asker Kaya, Yusuf Çopur ise yaralandı. 

Valilik, olayla ilgili adli ve idari tahkikat yapılmakta olduğunu ve 8 kişinin gözaltına alındığını kaydetti. Operasyon bölgesine Adana Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan da hava desteği gönderildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Adıyaman Valililği konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Adıyaman-Merkez Kuyucak Köyü bölgesine diğer güvenlik güçlerine takviye için gelen kahraman Jandarmamızın zırhlı aracına, daha önce yola yerleştiren ‘eyp’ infilak ettirilmesiyle 1 kahraman Jandarmamız olay yerinde şehit olmuştur.

Bölgede bulunan diğer güvenlik birimlerimiz yaralı Jandarmalarımızı sivil araçla olay yerinden tahliye etmeye çalışırken, bölgede bulunan diğer güvenlik görevlilerimiz sivil aracı terörist unsurların olduğunu zannederek ve olay yerinden kaçmaya çalıştığını düşünerek, güvenlik birimlerimizin bulunduğu sivil araca ateş açması sonucu maalesef dost ateşiyle kazaen 3 kahraman evladımız şehit olmuştur. Şehit olan 4 Jandarmamıza Allah'tan rahmet kederli ailelerine sabır diliyoruz.

Olayla ilgili adli ve idari tahkikat yapılmakta olup, 8 şüpheli gözaltına alınmıştır. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 
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