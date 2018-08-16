Adıyaman'da askerler operasyonda birbirini vurdu: 4 asker şehit oldu!

Merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında bulunan mermer ocağını salı gecesi basıp, ateşe veren PKK’lılar için operasyon yürüten güvenlik güçleri, bu sabah kırsalda bir grup PKK'lıyı fark etti. Sıcak temasın sağlandığı bölgede çatışma çıktı.

VALİLİK: 3 ASKER DOST ATEŞİYLE ŞEHİT OLDU





Adıyaman Valiliği, 2 gün önce mermer ocağını basan PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen, 4 askerin şehit olduğu operasyonla ilgili açıklama yaptı. Askerlerden 1'inin zrhlı aracın geçişi sırasında teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle, 3'ünün ise dost ateşi sonucu şehit olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





" Adıyaman merkez Kuyucak köyü bölgesine diğer güvenlik güçlerine takviye için gelen kahraman jandarmamızın zırhlı aracına, daha önce yola yerleştiren el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle 1 kahraman jandarmamız olay yerinde şehit olmuştur. Bölgede bulunan diğer güvenlik birimlerimiz yaralı jandarmalarımızı sivil araçla olay yerinden tahliye etmeye çalışırken, bölgede bulunan diğer güvenlik görevlilerimiz, sivil aracı terörist unsurların olduğunu zannederek ve olay yerinden kaçmaya çalıştığını düşünerek, güvenlik birimlerimizin bulunduğu sivil araca ateş açması sonucu maalesef dost ateşiyle kazaen 3 kahraman evladımız şehit olmuştur."





8 KİŞİ GÖZALTINDA





Bu arada Valilik, olayla ilgili 8 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı. Bölgede geniş çaplı operasyonların devam ettiği bildirildi.





ŞEHİT VE YARALI ASKERLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU





Şehitler ve yaralıların isimleri ise şöyle:





"Tuncay Doğan, Oğuzhan Tekerek, Aydın Özer, Kürşat Yılmaz şehit olurken, Coşkun Sönmez, Salih Aynacı, Mehmet Ali Karagöz, Doğan Bişkener, Barış Asker Kaya, Yusuf Çopur ise yaralandı".