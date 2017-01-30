Samanyolu Haber /Gündem / Adıyaman’da ‘referandum’ kavgası; 10 kişi yaralandı! /30 Ocak 2017 01:11

Adıyaman’da ‘referandum’ kavgası; 10 kişi yaralandı!

Adıyaman’ın Sincik ilçesi Çatbahçe köyüne bağlı Çavçük mezrası, bağlı bulunduğu Çatbahçe köyünden ayrılması için yapılan referandumda çıkan kavgada 10 kişi yaralanırken, 12 kişi ise gözaltına alındı.

Adıyaman’da ‘referandum’ kavgası; 10 kişi yaralandı!



Hürriyet’te yer alan habere göre, Sincik ilçesi Çatbahçe löyüne bağlı Çavçük mezrası, bağlı bulunduğu Çatbahçe köyünden ayrılması için yapılan referandumda 168 kişi oy kullandı. 168 kişiden 82 'evet', 79 'hayır' ve 1 tane oy ise geçersiz sayıldı.

10 kişi yaralı

Yapılan seçimlerde 'evet' oyu kullananlar ile 'hayır' oyu kullananlar arasında aniden tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Hüseyin Büyükçelebi (45), Mesut Büyükçelebi (24), Yusuf Büyükçelebi (58), Abdurrahman Küçükaydın (32), Cebrail Küçükaydın (27), Medine Küçükaydın (23), Hasan Küçükaydın (29), Ali Aydın, Mehmet Aydın ve Ekrem Aydın yaralandı.

Yaralanan 10 kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

12 kişi gözaltında

Yaralılardan 2 kişinin durumun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan olay yerine gelen jandarma ekipleri çıkan kavgaya müdahalede bulunarak olaya karıştığı iddia edilen toplam 12 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 12 şahıs sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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