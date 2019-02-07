Adını 'Gül destekli Babacan hareketi' koydular









İddiaya göre, oluşumun adı 'Gül destekli Babacan hareketi.'





İkilinin başını çektiği siyasi oluşumun, yerel seçimlerden sonra resmiyet kazanıp siyasi partiye dönüşmesi bekleniyor.





BirGün Gazetesi'nden Nurcan Gökdemir'in haberine göre, partiye Babacan liderlik edecek. AKP'nin seçimlerde beklenen başarıyı gösterememesi halinde parti aktif hale gelecek.





Partinin, AKP'nin küskünlerine 'selam çaktığı' da kulis bilgileri arasında.





Haberin detayında şu bilgilere yer verildi:





“Türkiye iyi yönetilmiyor” tespiti ile bir araya gelen AKP’liler, harekete geçmek için 31 Mart seçimlerini bekliyor. Abdullah Gül’ün desteğini alan Ali Babacan’ın liderliğinde yola çıkması beklenen AKP’li küskünler, iktidar partisinin yerel seçimden başarısızlıkla çıkması durumunda hemen harekete geçecek.





Habere göre AKP içindeki sessiz desteğe de güvenen küskünler, iktidar partisinin gücünü koruması durumunda da alternatif bir yapı olarak varlığını “AKP içinde” ya da “yeni bir parti”de sürdürme kararını verecek.





Edinilen bilgiye göre, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, geçmişteki kritik dönemlerde “aşırı temkinli” tutumu nedeniyle görev almaktan kaçındığı için artık AKP’li muhaliflerce “vitrindeki isim” olarak düşünülmüyor. Gül’e yakınlığıyla bilinen ve ekonomi yönetimi konusunda Erdoğan’la farklı görüşlere sahip olduğu için “üstü çizilen” eski bakan Ali Babacan’ın ismi süreç içinde öne çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de konuşulan ancak Saray sıcak bakmadığı için aday gösterilmeyen Babacan’ın liderliğinde yürütülmesi beklenen hareket, yapılan toplantılarda yol haritası belirlenmeye çalışılıyor.





AKP’nin yönetim kadroları ve hükümetlerinde etkili görevlerde bulunan isimlerin de destek verdiği bu hareket için 31 Mart yerel seçimleri milat olacak. Yerel seçimlerde AKP’nin güçsüzleşmesine katkıda bulundukları izlenimi doğurmamak için yerel seçimlere kadar bekleyeceği bildirilen hareket, iki temel seçenekli yol haritası belirledi: “AKP’nin yerel seçimlerden başarısızlıkla çıkması durumunda hemen hareket geçmek” ya da “Yaşanacak bir olağanüstülükte seçenek olarak hazır bulunmak için parti içinde ya da yeni bir partide bir arada durmak.”