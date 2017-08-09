Adını açıklatmayan vergi rekortmeni belli oldu

Hürriyet'in haberine göre BOTAŞ 2016’da 8.1 milyar liralık brüt kâr üzerinden 1.9 milyar lira vergi ödedi ve şampiyon oldu. 2015’te ise 2.4 milyarlık kârına rağmen 1.8 milyarlık geçmiş dönem zararını kapattığı için listede yoktu.





Her yıl basının yoğun duyuruları ile açıklanan liste bu yıl Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kimseye haber verilmeden internet sitesine konuldu. En ilginç rakam ise bu yıl vergi şampiyonu olan kurumun adının açıklanmamasıydı. En çok vergi ödeyen ikinci kurum ise geçen yılların şampiyonu Ziraat Bankası 1 milyar 863 milyon lira vergi ödedi. Şampiyon kurumun ise doğal olarak vergisinin bu rakamın üstünde olması yani en az 1.9 milyar lira civarında olması gerekiyor. Bu vergi ise en az 8 milyar liralık bir kâr rakamının olması gerektiği anlamına geliyor. Türkiye’de bu büyüklükte kâr eden tek kurum ise Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ yani kısa adı ile BOTAŞ’tan başkası değildi. BOTAŞ, 2015’te 2.4 milyar lira kâr ederken bu tutar 2016’da 8.1 milyar liraya çıktı.





REKOR KÂR, FİYAT VE KURDAN





BOTAŞ’ın rekor kârının nedeni ise 2016’da dünya doğalgaz fiyatlarının (MMBTU) 3 bin dolardan bin 639 dolara inmesi ve bunun yanı sıra dolar kurunun da 3 liranın üstünden 2.79’a kadar gerilemesi. Böylece hem kurdan hem satış maliyetinden avantajlı hale gelen BOTAŞ’ın kâr rakamı 3.5 kat artmış oldu. Kurumun satışları 2015’te 37 milyar liraydı. Bu rakam fiyatın düşmesiyle 29 milyar liraya indi. Doğalgazın BOTAŞ’a maliyeti ise 34 milyar liradan 21 milyar liraya geriledi. Böylece vergi öncesi faaliyet kârı rakamı 2 milyar 357 milyondan 7 milyar 996 milyona tırmandı. 2015’te karşılık ve önceki dönem giderleri nedeniyle vergi ödenecek bir tutar oluşmayan kurumun 2016 vergisi 1 milyar 998 milyon lira oldu. Net kâr rakamı ise 6 milyar 935 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu kârda Merkez Bankası’nın da rolü oldu. Merkez’in BOTAŞ için yaptığı döviz alımları şirketin gaz satın alma maliyetlerine avantaj sağladı.





BOTAŞ'IN ASIL AMACI KAR ETMEK DEĞİL





BOTAŞ, vatandaşın kesintisiz ve hesaplı olarak doğalgaz kullanmasını temin etmek amacıyla çalışan bir kurum. Rekor kar elde etmesini duyurmamasına bu durumun neden olmuş olabileceği belirtiliyor