Adına hutbe de okutursa tamamdır...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’deki yemin töreninin ardından Saray’da gerçekleştirilecek olan dini cemaatlerin liderlerinin de katılacağı törende mehter marşlarıyla karşılanacak. Erdoğan’ın süvari birliğiyle girişi sırasında Saray’da, hava, kara ve deniz komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında 101’er pare top atışı yapılacak. Ayrıca konuklara özel yapılan 1 liralardan hediye edilecek, bu özel paraların bir kısmı da tedavüle sokulacak.





CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI’NDA TÖREN





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, TBMM’deki yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilecek tören, katılımcı sayısı ve çeşitliliği bakımından dünyada öne çıkan törenler arasında yer alacak.





İşte törenden ayrıntılar:





Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda görevli ve davetlilerle yaklaşık 10 bin kişinin katılım sağlayacağı törene öğretmen, itfaiye eri, muhtar, esnaf, maden işçisi, diş hekimi gibi toplumun değişik kesimlerinden vatandaşlar davet edildi.





Bazı dini cemaatlerin ruhani liderlerinin de katılacağı törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetlerle hazır bulunacak.





Konuk devlet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğinde, eski Almanya Şansölyesi Gerhard Schröder ve Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi gibi Erdoğan’ın özel konukları da yer alacak.



