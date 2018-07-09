Samanyolu Haber /Gündem / Adına hutbe de okutursa tamamdır... /09 Temmuz 2018 09:50

Adına hutbe de okutursa tamamdır...

Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni için Osmanlı devleti'nde padişahların tahta çıkış ritüellerinden biri olan para bastırıldı.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’deki yemin töreninin ardından Saray’da gerçekleştirilecek olan dini cemaatlerin liderlerinin de katılacağı törende mehter marşlarıyla karşılanacak. Erdoğan’ın süvari birliğiyle girişi sırasında Saray’da, hava, kara ve deniz komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında 101’er pare top atışı yapılacak. Ayrıca konuklara özel yapılan 1 liralardan hediye edilecek, bu özel paraların bir kısmı da tedavüle sokulacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI’NDA TÖREN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, TBMM’deki yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilecek tören, katılımcı sayısı ve çeşitliliği bakımından dünyada öne çıkan törenler arasında yer alacak.

İşte törenden ayrıntılar:

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda görevli ve davetlilerle yaklaşık 10 bin kişinin katılım sağlayacağı törene öğretmen, itfaiye eri, muhtar, esnaf, maden işçisi, diş hekimi gibi toplumun değişik kesimlerinden vatandaşlar davet edildi.

Bazı dini cemaatlerin ruhani liderlerinin de katılacağı törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetlerle hazır bulunacak.

Konuk devlet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğinde, eski Almanya Şansölyesi Gerhard Schröder ve Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi gibi Erdoğan’ın özel konukları da yer alacak.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Adına hutbe de okutursa tamamdır... Sonraki Haber >>

Allah'tan korkmuyorlar...

Allah'tan korkmuyorlar...

Kur-an'ın yasaklanması ne anlama geliyor?

Kur-an'ın yasaklanması ne anlama geliyor?

AKP'nin en kötü projesi :15 Temmuz

AKP'nin en kötü projesi :15 Temmuz

Yorumcular canlı yayında birbirine girdi...

Yorumcular canlı yayında birbirine girdi...

Hayat pahalılığı vatandaşı bezdirdi...

Hayat pahalılığı vatandaşı bezdirdi...

Halkbank'ın cezası her an açıklanabilir!

Halkbank'ın cezası her an açıklanabilir!

Rusya'da araç kalabalığa daldı...

Rusya'da araç kalabalığa daldı...

Patreon bağışları neden önemli?

Patreon bağışları neden önemli?

Doğduğu gün doğumhaneden gözaltına alınmıştı, şimdi Atina'da büyüyor

Doğduğu gün doğumhaneden gözaltına alınmıştı, şimdi Atina'da büyüyor

AKP'li isimden tahammül sınırlarını zorlayan konuşma

AKP'li isimden tahammül sınırlarını zorlayan konuşma
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:31:17