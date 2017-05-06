Samanyolu Haber /Gündem / Adil Öksüz'ün serbest kalmasına itirazı reddeden hakim gözaltına alındı /06 Mayıs 2017 09:39

Adil Öksüz'ün serbest kalmasına itirazı reddeden hakim gözaltına alındı

HSYK'nın ihraç ettiği hakim ve savcılar hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

SHABER3.COM

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK), dünkü ihraç listesinde bulunan, Adil Öksüz'ü serbest bırakma kararına itirazı, ilk derece Sulh Ceza Hakiminin verdiği karar doğrultusunda onayan, yani delil yetersizliği kararına uyan itiraz mercii mahkeme hakimi Çetin Sönmez gözaltına alındı. Sönmez'in dün Muğla'ya geldiği bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat şube ile Ortaca İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. 

Takibe alınan Sönmez'in kullandığı otomobil, Ortaca ilçesinde yol kontrol ekiplerince durduruldu. Araçta bulunan Sönmez, ekipler tarafından gözaltına alındı. 

Sönmez'in emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderilecek
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