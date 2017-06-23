Samanyolu Haber /Gündem / Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili yeni bir oyun /23 Haziran 2017 15:15

Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili yeni bir oyun

15 Temmuz'da TSK'ya kurulan kumpas deşifre olmasın diye Hulusi Akar ve Hakan Fidan başta olmak üzere bütün kritik isimleri mahkemeden kaçıran, kendilerine tanık olarak bile soru sorulmasına izin vermeyen AKP, Adil Öksüz konusunda da yeni bir "tiyatro" sergiliyor.

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15 Temmuz darbe girişimin kilit ismi diye lanse edilen  Adil Öksüz'ün, gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamenin bir numaralı sanığının doğal olarak serbest bırakan  Adil Öksüz'ü gözaltındayken ilk salma kararını veren Köksal Çelik olması gerekir...

Ancak AKP yargısı bugüne kadar gözden kaçırdığı hakim Köksal Çelik'i bir de iddianameden kaçırdı. 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri Başbakanlık müşaviri 28 kişi hakkında dava açıldı. Ama Köksal Çelik hakkında her hangi bir işlem yapılmadı.

AKP havuz medyası daha önce de Hakim Köksal Çelik'in yerine  Çetin Sönmez isimli hakimi piyasaya sürmüştü. "İşte Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim" diyerek havuzun manşetlerinde günlerce yer almıştı... 

Oysa hakim Çetin Sönmez, Adil Öksüz'ü serbest bırakan değil, hakkında yapılan itirazı reddeden hakimdi.



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