Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili yeni bir oyun

15 Temmuz darbe girişimin kilit ismi diye lanse edilen Adil Öksüz'ün, gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamenin bir numaralı sanığının doğal olarak serbest bırakan Adil Öksüz'ü gözaltındayken ilk salma kararını veren Köksal Çelik olması gerekir...





Ancak AKP yargısı bugüne kadar gözden kaçırdığı hakim Köksal Çelik'i bir de iddianameden kaçırdı. 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri Başbakanlık müşaviri 28 kişi hakkında dava açıldı. Ama Köksal Çelik hakkında her hangi bir işlem yapılmadı.





AKP havuz medyası daha önce de Hakim Köksal Çelik'in yerine Çetin Sönmez isimli hakimi piyasaya sürmüştü. "İşte Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim" diyerek havuzun manşetlerinde günlerce yer almıştı...





Oysa hakim Çetin Sönmez, Adil Öksüz'ü serbest bırakan değil, hakkında yapılan itirazı reddeden hakimdi.









