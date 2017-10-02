Adil Öksüz'ü arayan özel ekip dağıtıldı...

15 Temmuz kontrollü darbe girişimindeki kilit isimlerden olan firari Adil Öksüz’ün yakalanması amacıyla emniyet tarafından özel bir ekip kurulmuştu... Bir yılı aşkın bir süredir çalışmalara devam eden özel ekip bilinmeyen bir sebeple dağıtıldı. Özel arama ekibine yeni görevler verildi. Bu ekibin dağıtıldığı duyulunca Adil Öksüz’ü arama çalışmalarının devam ettiği açıklandı









Geçtiğimiz günlerde de Adil Öksüz’ün yakalandığında üzerinden çıkan delillerin 14 aydır incelenmediği ve adli emanette bekletildiği ortaya çıkmıştı.





Adil Öksüz’ü serbest bırakanlar hakim karşısında





Diğer yandan Adil Öksüz’ün serbest bırakan 28 kişinin yargılanmasına bugün başlanacak. 13’ü asker, 14’ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri eski Başbakanlık müşaviri 28 sanık, ilk kez hakim karşısına çıkacak. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşma Ankara Adliyesi’nde yapılacak.





İddianamede, darbe girişiminin ardından Öksüz hakkında düzenlenen tutanakların zamanında adliyeye gönderilmediği, üzerinde ele geçirilen suç delili niteliğindeki eşyaların gerekli incelemeler yaptırılmadan Öksüz’e teslim edildiği ve Ankara Batı Adliyesine ulaştırılan soruşturma evrakının eksik olduğu belirtiliyor.





İddianamede, eski Başbakanlık Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca’nın yanı sıra Osman Gök, Zeki Çınkır, Kenan Gülbay, Murat Bayrak, Serter Koçak, Hüsrev Arslan, Murat Bozdoğan, Erkan Külah, Abdulsamet Gürler, Ahmet Camgöz, Erol Özdemir, İlyas Kaytancı, İsmail Uçar, Semih Kaman, Serkan Çoraplı, Yusuf Gül, Erhan Cihangir, Ömer Doğan, Gökhan Yücel, Mehmet Akbaş, Alp Aslan, Hakan Kutlu, Kadir Yılmaz, Yakup Altundağ, Mehmet Gökcehan Temel, Mustafa Kalkan ve Bilge Kağan Aksoy “şüpheli” olarak yer alıyor.





İddianamede, 4 sanık hakkında “silahlı örgüt üyesi olmamakla birlikte silahlı örgüt adına suç işleme”, “görevi kötüye kullanma”, “suç delillerini yok etme”, “gizleme veya değiştirme”, “suçluyu kayırma”, 21 kişi için de “görevi kötüye kullanma”, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, “suçluyu kayırma” suçlarından hapis cezası talep ediliyor. İddianamede, 2 şüpheli hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma”, “görevi kötüye kullanma”, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, “suçluyu kayırma” ve bir sanık için ise “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme ve suçluyu kayırma” suçlarından hapis cezası isteniyor.



