'Adil Öksüz bir yerlerde saklanıyor olsa MİT mutlaka bulur, getirirdi'









Öksüz’ün Almanya’da olma ihtimalinden de kışku duyduğunu dile getiren Koru, ‘İstihbarat örgütümüz, dünyanın her ülkesine uzanan kollarıyla, Adil Öksüz’ün nerede olduğunu tespit edemiyor olabilir mi?’ diye sordu.





Fehmi Koru‘nun yazısının ilgili bölümü şöyle:





İşte o konuda size en son haberler: 15 Temmuz gecesini ve müteakip 48 saati Akıncı Üssü’nde geçirdikten sonra, ifadesi alınmak üzere sevk edildiği Kışla Jandarma Karakolu’ndan salıverilen Adil Öksüz, sonraki birkaç gün boyunca yurdumuzun çeşitli illerini dolaşmış…





Sonunda bir yolunu bulup Almanya’ya gitmiş ve orada himaye altına alınmış…





Bunlar gazete haberleri.





Gazete haberi, ama Adil Öksüz’ü himaye ettiği düşünülen Almanya’ya nota bile verildi.





Gerçekten hala sağ ve bir Batı ülkesinde himaye altında tutuluyor olabilir mi, günler öncesinden kendisine bağlı subayları Ankara’daki evlerde toplayarak o geceyi en ince ayrıntılarına kadar planlamış olan sivil kişi?





Hem de 3 milyondan fazla Türk’ün yaşadığı ve en kalabalık diplomatik temsilcilerimizin bulunduğu Almanya’da?





Sorum kuşkucu mu geldi?





Doğru, bundan kuşku duyuyorum.





İyi de, günümüzün en ileri teknolojisine sahip ve o teknolojiyi kullanabilecek elemanları bünyesinde barındıran istihbarat örgütümüz, dünyanın her ülkesine uzanan kollarıyla, Adil Öksüz’ün nerede olduğunu tespit edemiyor olabilir mi?





Elbette çoktan tespit etmiş olması gerekir.





İsrail ne yapmıştı?





Burada gelin ben olun da İsrail devletini hatırlamayın.





Yahudiler ile bazı başka azınlık mensuplarına uygulanan ve milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açan Hitler’in ‘nihai çözüm’ programının sorumlusu Adolf Eichmann İsrail ajanları tarafından kaçtığı Arjantin’de bulundu (1960 yılında), yakalandı ve gizli bir operasyonla getirildiği İsrail’de yargılanıp idam edildi.





Aynı İsrail, ustalıkla dünyanın gözünden sakladığı nükleer silâhlara sahip olduğu bilgisini İngiliz basınına sızdıran Mordechai Vanunu adlı nükleer uzmanı saklandığı Roma’da derdest edip getirmeyi (1986 yılında) başarmıştı.





İstihbarat örgütleri böyle işler için vardır zaten.





Sonuç?





Çıkardığım sonuç şu: Adil Öksüz Türkiye’de bir yerlerde veya yabancı bir ülkede saklanıyor olsa mutlaka bulunur ve şimdiye kadar çoktan ülkemize getirilirdi.





Gördünüz mü, yine kafalar karıştı; hem bu defa kendi kafa karışıklığımı sizlerle de paylaşmış oldum.





15 Temmuz’un üzerinden neredeyse 15 ay geçti; bu kadar kafa karışıklığı sağlıklı bir durum değil.