Adil Öksüz bilmecesi sürüyor

15 Temmuz Tiyatrosu'nda Akıncı Üssü yakınlarında yakalanıp serbest bırakılan akademisyen Adil Öksüz'ün AKP'li milletvekili Fuat Köktaş'a ait bir araçla Samsun'a geldiği ve burada İlk Adım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un evinde saklandığı ileri sürüldü.
İlahiyatçı olması nedeniyle hakkında 'Hava Kuvvetleri İmamı' safsatası uydurulan Adil Öksüz'ün ne şekilde Akıncı Üssü'ne gittiği ve serbest bırakıldıktan sonra uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşması ve o andan itibaren kayıplara karışması bir türlü aydınlatılamamışken şimdi yeni iddialar gündemde.
Doğu Perinçek'e yakınlığıyla ve operasyonel dezenformasyon haberleriyle bilinen Aydınlık Gazetesi, Adil Öksüz'ün kaçışında AKP Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ve AKP Samsun İlk Adım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un rol aldığını iddia etti.
Aydınlık'ın ulaştığı kaynaklar, Adil Öksüz'ün Samsun'un Yeşilyurt Limanı'ndan yurtdışına kaçtığını söyledi. Daha ilginç olanı Adil Öksüz'ün Samsun'a nasıl geldiği. Kaynaklar, Öksüz'ün Samsun'a AKP Samsun Milletvekili Fuat Köktaş'a ait bir araç ile geldiği yine aynı araçla Samsun İlk Adım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un evine gittiğini iddia etti. Aydınlık'a bilgi veren istihbarat ve emniyet kaynaklar, bu evde belli bir süre kalan Adil Öksüz'ün Samsun'daki Yeşilyurt Limanı üzerinden kaçtığını bildirdi. Samsun'dan Batum'a geçen Öksüz, iddiaya göre oradan da Kırgızistan'a geçti.
MOBESE GÖRÜNTÜLERİ NEREDE?
Bu gelişmelerin ardından Samsun'da bir Cumhuriyet Savcısı Adil Öksüz'ün evinde kaldığı iddia edilen Erdoğan Tok'u ifadeye çağırdı. Kaynaklar olayı şöyle anlattı: "Belediye başkanı iddiaları kabul etmedi. Savcı, Belediye Başkanı'nın önüne, Adil Öksüz'ün AKP Milletvekili Fuat Köktaş'ın aracı ile Tok'un evine geldiğini gösteren mobese kayıtlarını koydu. Bunun üzerine Tok, ifadesinde 'Bana gönderildiğinde bu kişinin Adil Öksüz olduğunu bilmiyordum' dedi. Bu gelişmeden sonra olayın üzeri kapatıldı."
YEREL BASINDA İMALI HABERLER
Samsun'da yayın yapan yerel basın da daha önce Adil Öksüz'ün Yeşilyurt Limanı'ndan yurtdışına çıktığını yazmıştı. Bunlardan biri yerel internet sitesi olan Forahaber, 1 Kasım 2016 tarihinde şöyle bir haber yapmış: "Halen firarda olan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Durmuşoğlu’nun Adil Öksüz ile birlikte Yeşilyurt Limanı'ndan kaçtığı iddia ediliyor."
Yine yerel bir yayın organı olan Samsun Haber de 1 Eylül 2016 tarihinde olayla ilgili şöyle bir haber yapmış: "Darbe girişiminin ardından her yerde aranan Adil Öksüz en son Sakarya'da görülmüştü ve ondan sonra izini kaybettirmişti. İddialara göre Adil Öksüz, Samsun’a gelerek bir siyasetçinin himayesinde bir süre saklandıktan sonra deniz yoluyla Batum'a götürüldü. Adil Öksüz’e yardım yataklık eden siyasetçinin konuyla alakalı olarak ifadesinin alındığı da öğrenildi." (AYDINLIK)
SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
Aydınlık Gazetesi'nin manşetinde bugün yer alan, AKP Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ile Samsun'un merkez İlkadım İlçesi'nin AKP'li Belediye Başkanı Erdoğan Tok hakkındaki "Adil Öksüz" haberi ile ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"26 Mart 2017 tarihli Aydınlık Gazetesinde yer alan 'Adil Öksüz’ü AKP’li Vekil Kaçırdı' başlıklı haberle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek açısından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına İhtiyaç duyulmuştur. Söz konusu gazetede yer alan haberdeki 'Adil Öksüz'ün Samsun’dan yurt dışına kaçtığı, bu kaçışa Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ile Samsun İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un yardım ettikleri, yine Erdoğan Tok’un bu konuda Başsavcılığımızca ifadesinin alındığı, mobese görüntülerinin bulunduğu' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca doğrudan veya başka yer Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı ile Adil Öksüz isimli darbe teşebbüsüne iştirak şüphelisi olan şahsın olası yurt dışına kaçması ile ilgili bir soruşturma yapılmadığı gibi, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un ifadesinin alınması da söz konusu değildir. Bu konuda Başsavcılığımızca yapılmış adli bir işlem yoktur, mobese kaydı ve buna dair bir görüntü de bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
EDİTÖRÜN NOTU:
Adil Öksüz ismi etrafında oluşturulan toz bulutu halen kalkmadı. Havuz Medyası uzun süre Sakarya'nın karış karış tarandığını haber yaptı. Ardından Edirne ve Kırklareli civarındaki köhne bir evde saklanmış olabileceği üzerine yaygara koparıldı. Bir başkası istihbarat tarafından infaz edildiğini söylemişti. Başka birisi de MİT'in elinde bekletildiğini iddia etmişti. Kemalettin Özdemir'in Adil Öksüz'ün referansı olduğu iddiası da Havuz Medyası'nda günlerce yer bulmuştu. Şimdi de AKP'liler aracılığı ile Samsun üzerinden yurtdışına çıkarılmış olabileceği servis ediliyor. Kısaca puslu hava devam ediyor. Bütün operasyon çeteleri de bu puslu havadan faydalanarak uydurma senaryolar üzerinde tepinmeye, masum insanlara zulmetmeye devam ediyor. Bir gün gerçeklerin ortaya çıkmasını temenni ediyoruz...