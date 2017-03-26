Adil Öksüz bilmecesi sürüyor







15 Temmuz Tiyatrosu'nda Akıncı Üssü yakınlarında yakalanıp serbest bırakılan akademisyen Adil Öksüz'ün AKP'li milletvekili Fuat Köktaş'a ait bir araçla Samsun'a geldiği ve burada İlk Adım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un evinde saklandığı ileri sürüldü.





İlahiyatçı olması nedeniyle hakkında 'Hava Kuvvetleri İmamı' safsatası uydurulan Adil Öksüz'ün ne şekilde Akıncı Üssü'ne gittiği ve serbest bırakıldıktan sonra uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşması ve o andan itibaren kayıplara karışması bir türlü aydınlatılamamışken şimdi yeni iddialar gündemde.





Doğu Perinçek'e yakınlığıyla ve operasyonel dezenformasyon haberleriyle bilinen Aydınlık Gazetesi, Adil Öksüz'ün kaçışında AKP Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ve AKP Samsun İlk Adım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un rol aldığını iddia etti.





Aydınlık'ın ulaştığı kaynaklar, Adil Öksüz'ün Samsun'un Yeşilyurt Limanı'ndan yurtdışına kaçtığını söyledi. Daha ilginç olanı Adil Öksüz'ün Samsun'a nasıl geldiği. Kaynaklar, Öksüz'ün Samsun'a AKP Samsun Milletvekili Fuat Köktaş'a ait bir araç ile geldiği yine aynı araçla Samsun İlk Adım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un evine gittiğini iddia etti. Aydınlık'a bilgi veren istihbarat ve emniyet kaynaklar, bu evde belli bir süre kalan Adil Öksüz'ün Samsun'daki Yeşilyurt Limanı üzerinden kaçtığını bildirdi. Samsun'dan Batum'a geçen Öksüz, iddiaya göre oradan da Kırgızistan'a geçti.





