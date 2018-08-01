Samanyolu Haber /Dünya / Adidas İsrail Futbol Federasyonu sponsorluğundan çekildi /01 Ağustos 2018 10:35

Adidas İsrail Futbol Federasyonu sponsorluğundan çekildi

Mart ayında 130 Filistinli kulübün yaptığı çağrı üzerine Adidas, İsrail Futbol Federasyonu (IFA) sponsorluğundan çekildi.

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Ünlü Alman spor giyim markası Adidas'ın illegal İsrail yerleşimlerindeki futbol takımlarının sponsorluğundan çekildiği, Filistinlilerin yeni sponsor Puma'ya da boykot çağrısında bulunduğu belirtildi.

IFA'nın illegal İsrail yerleşimlerinde yer alan 6 futbol kulübünü barındırdığı gerekçesiyle başlatılan kampanyaya dünyanın pek çok yerinden destek geldiği ifade edilirken, bu talepte düzenlenen imza kampanyası sonucunda 16 bin civarında imzaya ulaşıldığı öğrenildi.

?Adidas daha önce de rotasına illegal İsrail yerleşimlerinin de dahil olduğu Kudüs Maratonu'ndan (Jeruselam Marathon) sponsorluğunu çektiğini açıklamıştı.

IFA, bu durum karşısında bir diğer Alman spor giyim markası olan Puma ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Filistin için İsrail'e Boykot Girişimi (BDS), Puma'ya da aynı gerekçelerle IFA'yı boykot etme çağrısında bulundu.

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