Samanyolu Haber /Gündem / Aday gösterilmeyen Metiner AKP ve Saray'a eleştiriye başladı... /19 Haziran 2018 13:11

Aday gösterilmeyen Metiner AKP ve Saray'a eleştiriye başladı...

24 Haziran'daki erken genel seçimlerde partisi AKP'den milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner, Star Gazetesi'nde kaleme aldığı yazısında, "Adaletten sapan bir hükümdar kendi sonunu hazırlar" uyarısında bulundu.

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18 Haziran tarihli yazısında, Metiner, isim vermeden keskin eleştirileri art arda sıraladı ve 'siyasetin yalan üzerine inşa edilmesi halinde ebediyen kaybedileceği' uyarısında bulundu.

"Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkumdur" satırlarıyla dolaylı yoldan AKP'yi hedef alan Metiner, "Bir hükümdar, yani hükmetme makamında olanlar herkese karşı adaletli olmak durumundadır. Adaletten sapan bir hükümdar kendi sonunu hazırlar. Adaletten sapmak, zulme sapmak demektir" yorumunu yaptı.

'Zulümle payidar olunamayacağı' uyarısında bulunan Metiner, Kur'andan ayetler sıralayarak 'Zalimlerin sonu helak olmaktır' diye yazdı.

Başarı için 'her yol mübah' anlayışının tehlikeli olduğuna ve her başarının da haklı başarı olmadığına değinen Metiner, yazısını şu satırlarla sürdürdü:

"Hz. Ali efendimiz Muaviye’nin hileleri karşısında yenilmiştir. Hz. Ali efendimiz zafer için her yolu mübah görmediği için yenilmiş olsa bile ebediyyen kazanmıştır. 

Hz. Ali’nin adalet-i mahzadan taviz vermemesi dünyevi yenilgiyi beraberinde getirmiş olsa bile gönüllerde kaybeden Muaviye olmuştur. 

Hz. Hüseyin dünyevi iktidar için her yolu mübah gören Yezidiler tarafından hunharca katledilmiştir. 

Kerbela’da adalet-i mahza ile zulüm karşı karşıya gelmiş, lakin zulmün hileleri görünürde galip gelmiştir. 

Kılıcını güç sahiplerinden yana kullananlar Hz. Hüseyin ve pak ehl-i beytinin şahsında adaleti doğramışlardır. 

Hakkı lime lime etmişlerdir. 

Güçlü olanı haklı gören anlayış Yezidi bir anlayıştır. 

Hz. Hüseyin efendimiz kazanmak için her yolu mübah gören bir anlayışa asla sapmamıştır. Bedelini canıyla ödese bile... 

Zulüm ve haksızlık Müslümanlık kisvesinde karşımıza çıktığında ne mi yapmalıyız? 

Bu sorunun kendisi bile sorunludur. 

Zulüm ve haksızlık kimden gelirse gelsin karşı çıkmalıyız."
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