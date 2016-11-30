Adana'daki faciayla ilgili gözaltı sayısı artıyor

Adana’daki yurt faciasında 14 gözaltı kararı





Türkiye dün akşam tarihinin en trajik olaylarından birisini daha yaşadı. Adana'nın Aladağ İlçesi'nde 3 katlı bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 11'i kız öğrenci ile 1 kadın görevli hayatını kaybetti, 22 öğrenci yaralandı. 34 ortaöğretim öğrecisinin kaldığı yurtta, alt kattaki öğrencilerin çoğunun kurtulduğu, üst katlara çıkanların hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yaralanan çok sayıda öğrencinin ise canlarını pencerelerden atlayarak kurtardıkları ortaya çıktı.







Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yurt müdürü Cumali Genç’in de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Faciada kızı da yaşamını yitiren Müdür Cumali Genç ile birlikte 5 kişinin gözaltına alındığı, kurtarma sırasında yaralanan 3 görevlinin ise hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı kaydedildi.





6 DERNEK YÖNETİCİSİ DAHA GÖZALTINDA





Öğle saatlerinde soruşturma ile ilgili bir son dakika haberi daha geldi. Yurdun sahibi konumundaki Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği’nde görevli 6 kişi gözaltına alındı.