Samanyolu Haber /Gündem / Adana'daki faciayla ilgili gözaltı sayısı artıyor /30 Kasım 2016 11:48

Adana'daki faciayla ilgili gözaltı sayısı artıyor

Adana Aladağ'daki yurt yangınına ilişkin başlatılan soruşturmada, 4 yaşındaki kızı da aynı yangında yaşamını yitiren yurt müdürü ile i Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği'nde görevli 6 kişinin aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Adana'da kız yurdunda facia

Adana’daki yurt faciasında 14 gözaltı kararı

Türkiye dün akşam tarihinin en trajik olaylarından birisini daha yaşadı. Adana'nın Aladağ İlçesi'nde 3 katlı bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 11'i kız öğrenci ile 1 kadın görevli hayatını kaybetti, 22 öğrenci yaralandı.  34 ortaöğretim öğrecisinin kaldığı yurtta, alt kattaki öğrencilerin çoğunun kurtulduğu, üst katlara çıkanların hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yaralanan çok sayıda öğrencinin ise canlarını pencerelerden atlayarak kurtardıkları ortaya çıktı.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yurt müdürü Cumali Genç’in de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Faciada kızı da yaşamını yitiren Müdür Cumali Genç ile birlikte 5 kişinin gözaltına alındığı, kurtarma sırasında yaralanan 3 görevlinin ise hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı kaydedildi.

6 DERNEK YÖNETİCİSİ DAHA GÖZALTINDA

Öğle saatlerinde soruşturma ile ilgili bir son dakika haberi daha geldi. Yurdun sahibi konumundaki Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği’nde görevli 6 kişi gözaltına alındı.


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