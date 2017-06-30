Adana'da sıra ev hanımlarına geldi 30 kişi gözaltına alındı....

Gözaltına alınanların daha önce daha önce meslekten ihraç edilen bazı memurlar ile ev kadınlarının bulunduğu belirtiliyor.





Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hizmet Hareketi’ne yönelik soruşturma çerçevesinde bazı kişiler hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubelerine bağlı ekipler tarafından Özel Harekat polislerinin de katılımıyla kent merkezinde 45, Ankara’da ise 1 adrese hukuksuz baskınlar düzenlendi.





Operasyonda, aralarında hukuki delil niteliği taşımayan ByLock kullandığı öne sürülenler ile daha önceden meslekten ihraç edilen ve açığa alınan bazı memurların yanı sıra ev kadınlarının da bulunduğu 30 kişi gözaltına aldı.





Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Devlet Hastanesi Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.