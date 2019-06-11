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Adana'da eğitimcilere operasyon: 56 gözaltı
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Adana'da eğitimcilere operasyon: 56 gözaltı
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11 Haziran 2019 09:30
Adana'da eğitimcilere operasyon: 56 gözaltı
Adana'da cadı avı kapsamında 56 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
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Kentte açılan özel eğitim kurumlarına yönelik olduğu belirtilen hukuksuz operasyonda 56 kişinin eğitim faaliyeti yürütmekle suçlandığı belirtildi
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