Samanyolu Haber /Gündem / Adana'da eğitimcilere operasyon: 56 gözaltı /11 Haziran 2019 09:30

Adana'da eğitimcilere operasyon: 56 gözaltı

Adana'da cadı avı kapsamında 56 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

SHABER3.COM

Kentte açılan özel eğitim kurumlarına yönelik olduğu belirtilen hukuksuz operasyonda 56 kişinin eğitim faaliyeti yürütmekle suçlandığı belirtildi

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