Adana'da bebeğe tecavüz iddiası infiali

Komşusunun sokaktaki düğününe giden Sedat K., bir müddet müzik eşliğinde oynayanları izledikten sonra düğün evine girdi. Burada annesi tarafından bir odada uyutulan 3 yaşındaki kız çocuğunu gören Sedat K. odaya girdi. Bu sırada düğündeki davetlilerinden bir kişi eve girdiğinde, Sedat K.’yı küçük kızın yanında uygunsuz olarak gördü. Evin önünden duran tuğlayı alıp, tekrar eve giren davetli, Sedat K.’ya saldırdı.

Evden gelen bağırma sesini duyan diğer davetliler de Sedat K.’ya saldırıp, linç etmek istedi. Şüpheli Sedat K. evden kaçıp sokakta koşmaya başladı. Vatandaşların ve polisin kovaladığı şüpheli, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Küçük kız ise, çağrılan ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı.





Gözaltına alınan Sedat K., sağlık kontrolüne çarşafa sarılı halde getirildi. Küçük kızın yakınları, zanlının sağlık kontrolüne getirildiği hastaneye gelerek, saldırmak isteyince polis, Sedat K.’yı arka kapıdan çıkardı. Çevik kuvvet polislerinin yoğun güvenlik önlemi altında çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen Sedat K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.







MAHALLELİ POLİS MERKEZİNE YÜRÜDÜ





Taciz mağduru küçük kızın hastanedeki tedavisi devam ederken, yakınları ve komşuları da durumu protesto etmek için bölgede bulunan polis merkezine yürümek istedi. Mahalleli zanlının idamla cezalandırılması istedi. Eylemde ”İdam, İdam”, “ Ya ölecek, ya ölecek” sloganları atıldı. Bir süre zanlı Sedat K. aleyhinde slogan atan grup, daha sonra olaysız şekilde dağıldı. Küçük kızın tecavüze uğrayıp uğramadığı ise hastaneden gelecek rapor sonucunda kesinlik kazanacak.