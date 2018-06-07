Samanyolu Haber /Gündem / Adana'da 200 kişilik kavga /07 Haziran 2018 14:02

Adana'da 200 kişilik kavga

Adana'da minibüs ve otobüs hattı sahiplerinin güzergâh tartışması, taşlı- sopalı kavgaya dönüştü. Yaklaşık 200 kişi birbirine girerken, tarafları, bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi ayırdı.

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Olay, saat 11.30 sıralarında Mavibulvar ve Türkmenbaşı Bulvarı'nın kesiştiği noktada meydana geldi. Kent içi yolcu taşımacılığı yapan Yeşilevler Kooperatifi üyesi minibüsçülerle, halk otobüsü üyeleri güzergah yüzünden tartıştı.

Her iki tarafında kendi üyelerini çağırmasıyla yaklaşık 200 kişi aynı bölgede toplandı. Birbirlerine taş ve sopalarla saldıran tarafları bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi ayırdı. Bir kişinin başından yaralandı, çok sayıda kişi de hafif şekilde yaralandı. Kavgada bazı otobüs ve minibüsler de zarar gördü. 

Her iki taraf da birbirini suçlayan açıklamalar yaparken, polisin bölgedeki geniş güvenlik önlemi devam ediyor.

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