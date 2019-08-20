Samanyolu Haber /Gündem / Adana Valiliği, Alparslan Kuytul destekçilerinin şehre girmesini yasakladı /20 Ağustos 2019 23:48

Adana Valiliği, Alparslan Kuytul destekçilerinin şehre girmesini yasakladı

Adana Valiliği, Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul’un 22 Ağustos’ta yapılacak duruşması öncesi Kuytul’a destek vermek amacıyla düzenlenen tüm etkinlikleri yasakladı.

SHABER3.COM

Adana Valiliği, Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul’un 22 Ağustos’ta yapılacak duruşması öncesi Kuytul’a destek vermek amacıyla düzenlenen tüm etkinlikleri yasakladı. Şehir dışından gelenler Adana’ya alınmayacak.

BOLD – Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul’un tutuklu bulunduğu davada üçüncü duruşma öncesi Adana Valiliği ilginç bir karar aldı. Kararla Kuytul’a destek vermek amacıyla düzenlenen tüm etkinlikler yasaklandı.

ŞEHRE GİRİŞLERİ YASAKLANDI

Valilik, Alparslan Kuytul ve Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik yargılama nedeniyle park/bahçe, genel yollar, kamu binaları önleri, STK önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda umuma açık veya/kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi, açlık grevi gibi tüm faaliyetlerin eylem/etkinliklerin yapılmasını yasakladı. Ayrıca Kuytul’a destek amaçlı il merkezine gelen kişi ve araçların şehre girişi de yasaklandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Adana Valiliği, Alparslan Kuytul destekçilerinin şehre... Sonraki Haber >>

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Youtuber maçta sahaya girdi

Youtuber maçta sahaya girdi

Domatesleri çöpe attılar

Domatesleri çöpe attılar

Uzasa işi karıştıracağız!

Uzasa işi karıştıracağız!

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Hocaefendi'den bayram mesajı

Hocaefendi'den bayram mesajı

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Kâbenin örtüsü değiştirildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:05:08