Adana Valiliği, Alparslan Kuytul destekçilerinin şehre girmesini yasakladı

Adana Valiliği, Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul’un 22 Ağustos’ta yapılacak duruşması öncesi Kuytul’a destek vermek amacıyla düzenlenen tüm etkinlikleri yasakladı. Şehir dışından gelenler Adana’ya alınmayacak.





BOLD – Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul’un tutuklu bulunduğu davada üçüncü duruşma öncesi Adana Valiliği ilginç bir karar aldı. Kararla Kuytul’a destek vermek amacıyla düzenlenen tüm etkinlikler yasaklandı.





ŞEHRE GİRİŞLERİ YASAKLANDI





Valilik, Alparslan Kuytul ve Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik yargılama nedeniyle park/bahçe, genel yollar, kamu binaları önleri, STK önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda umuma açık veya/kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi, açlık grevi gibi tüm faaliyetlerin eylem/etkinliklerin yapılmasını yasakladı. Ayrıca Kuytul’a destek amaçlı il merkezine gelen kişi ve araçların şehre girişi de yasaklandı.