Adam öldürten Galip Öztürk'ü göz göre göre yurtdışına kaçırdılar

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Metro Holding'in patronu Galip Öztürk'e, ‘öldürmeye azmettirme' suçundan verilen müebbet hapis cezası kararının yerinde olduğuna hükmetti. Kurulun bu kararı ile birlikte, Öztürk hakkında 2 yıl önce verilen infazın durdurulması kararı da ortadan kalktı. Öztürk'ün avukatı Tuncay Çaltekin, karardan yeni haberleri olduğunu, müvekkili hakkında yakalama kararının ise henüz çıkarılmadığını söyledi. Öztürk'ün, kararın verildiği gün yurtdışına gittiği belirtildi.







Galip Öztürk'ün, müebbet hapis cezası aldığı dava 22 yıl önce işlenen bir cinayete dayanıyor. 28 Eylül 1996 sabahı, Kuvvet Köseoğlu isimli kişi Beyoğlu'nda saklandığı evde öldürüldü. Galip Öztürk ile aralarında, Samsun'da yaşadıkları dönemden kalma kan davası olan Köseoğlu'nun öldürülmesi sonrası açılan davada 7 kişi yargılandı. Yargılama devam ederken, cinayeti işleyen Kudret Okumuş, yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Okumuş 28 Ağustos 2011 günü Çorum'da tutuklandı.







Davaya bakan İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi kararını 8 Ekim 2012 günü verdi. Mahkeme, sanıklar Y. Y., A O., Y. Ö., S. Ş. ve C. K. hakkında, delil yetersizliğinden beraat verdi. Mahkeme, Galip Öztürk ile cinayetin tetikçisi Kudret Okumuş'a müebbet hapis cezası verdi. Kararda, Öztürk cinayetin azmettiricisi olarak yer aldı. Mahkemenin kararını Öztürk'ün avukatları temyiz etti. Dosyaya bakan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, mahkemenin kararını 17 Eylül 2014'te onadı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Öztürk'ün avukatlarının başvurusu üzerine, onama kararının kaldırılmasını talep etti. Bu aşamadan sonra, dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gitti. Kurulun dosyaya ilişkin inceleme süreci devam ederken, Öztürk'ün avukatları bu kez de müebbet hapis cezasını veren İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.





YENİDEN YARGILANSIN TALEBİ





Avukatlar, mahkemeye 19 Eylül 2016 günü sundukları dilekçede yargılamanın yenilenmesini talep etti. Dilekçede bu kez mahkumiyet kararını F...'cü hakimlerin kurmaca delillere dayanarak verdiği numarası savunuldu. Mahkeme 30 Eylül'de verdiği kararla, başvuruyu reddetti. Kararda, yargılamanın yenilenmesine yer olmadığı kaydedildi. Galip Öztürk'ün avukatları bu kez bir üst mahkemeye başvurdu. 20. Ağır Ceza Mahkemesi 11 Ekim'de verdiği kararla, yargılamanın yenilenmesi talebini kabul etti. Bu kararla birlikte, Öztürk hakkındaki infaz kararı da durduruldu.







İNFAZIN DEVAMI KARARI





İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Kasım tarihli ek tensip ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu'ndan dosyanın dönüşünün beklenmesine karar verdi. Kurulun 3 Temmuz 2018 tarihli kararı mahkemeye ulaştı. Kurulun kararında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının reddine karar verildiği anlaşıldı. Bu kararla birlikte, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi geçen 16 Kasım'da Öztürk hakkında şu kararı verdi: "Hükümlü hakkında verilen müebbet hapis cezasının infazının devamına…" Galip Öztürk'ün avukatı Tuncay Çaltekin, "Kararı yeni gördüm. Henüz yakalama kararı çıkarılmamış" dedi.