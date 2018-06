'Adam kazandı' mesajının muhatabı gazeteci: Kabahati başkasında mı arıyorsun?

FOX TV ekranındaki seçim programının sunucularından gazeteci İsmail Küçükkaya, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'ye mesaj atarak ne düşündüğünü sorduğunu, İnce'nin ise 'Adam kazandı' yanıtını verdiğini açıkladı.







Küçükkaya'nın bu mesajı İnce henüz kameralar karşısına geçmeden kamuoyuna duyurmasına bazıları tepki gösterdi.





İnce de bugün düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:





"Bir hatam oldu, kabul edeyim. Ben İsmail Küçükkaya'ya arkadaşça bir mesaj attım, haber yapacağını tahmin etmedim. Benim gibi deneyimli bir siyasetçinin bunu yapmaması gerekirdi. Vatandaşlarımızın bunu benden öğrenmesini gerekirdi. Takip ediyordum sonuçları, her şey netleşsin açıklama yapacaktım. Ekrana çıkacaktım. Gazetecilerle dost olurken daha dikkatli olmak gerekiyormuş. Hata benim. Özür diliyorum."





Küçükkaya, İnce bu açıklamaları yaptıktan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından yeni mesajlar paylaştı. Küçükkaya'nın "Kamuoyuna zorunlu açıklama" mesajıyla başlayan paylaşımlarda şu ifadeler yer aldı:





Seçim gecesi canlı yayındayım. Saatler 00.37 olmuş. Herkes konuşmuş, İnce susuyor. Kayıp. Herkes merak ediyor ‘nerede’ diye…





İnce’ye yazdım, ‘neredesiniz? Ne diyeceksiniz?’ Yanıtı şu oldu; “Adam kazandı” Elbette bunun haber değeri var… Erdoğan ve Bahçeli konuşmuş. Herkes İnce’nin ne diyeceğini merak ediyor. Bu haberdir. Seçimin sonucunu 00.37’de kabul etmiş. Haber değil mi?





Ayrıca hemen hemen aynı dakikalarda İnce gibi Bülent Tezcan da canlı yayında birbirine çok yakın açıklama yapıp, sağduyu çağrısında bulundular.





Seçim gecesi saat gece yarısını geçmiş, ortalıkta türlü dedikodular var. Bir Cumhurbaşkanı adayının seçim sonucunu kabul etmesi haber değil midir? Bunu kim iddia edebilir.





Böyle bir açıklamayı seçim gecesi duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?





İnce şunu yapmalıydı: Çıkıp kameraların karşısında da konuşmalı ve mesajını vermeliydi. Bana mesajı verdikten sonra da pekala bunu yapabilirdi. O kadar bekledi, sustu, kayboldu. Kabahati şimdi niye başkasında arıyorsun.





Ayrıca… İnce, gazeteciye bilgi verdikten sonra ‘bunu kullanma’ diye uyarabilirdi. 'Off the record' (kayıtdışı) notunu düşebilirdi. Yapmadı. Seçim gecesi bir Cumhurbaşkanı adayının söylediği her şey —o uyarıyı yapmadığı sürece haberdir.





İnce bu incelikleri bilir. Nitekim kendisinin CHP’nin C.B. adayı olacağını kamuoyuna ben duyurmuştum. Kaynağım İnce idi. Bazı özel bilgileri vermişti, özel uyarılarda bulunmuştu. Riayet ettim. Bunları bilir. ‘Adam kazandı’ derken de ‘yazma/konuşma’ diyebilirdi.





Şimdi bana bir tek gazeteci çıksın ve desin ki; “seçim gecesi C.B adayı İnce ortada yok. Saatler 00.37. Herkes onu merak ediyor. Ve kendisine soruyorsunuz. O da ‘adam kazandı’ diyor. Ben bunu haber yapmam. Bilgiyi kendime saklarım” bunu söyleyecek gazetecileri! göreyim.