'İçeride gazeteci yok... Hırsız, çocuk istismarcısı, katil, terörist var!'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tutuklanan Die Welt Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in Almanya Şansölyesi Angela Merkel tarafından serbest bırakılmasının istendiğini belirterek "İşte adam geliyor, tam bir ajan terörist.. Alman Şansölyesi Merkel, geldi bunu istedi. 'Yargı bağımsız' dedim. 4 bin 500 terörist dosyası verdim buna, 'Yargı bakıyor' dedi. Ben de 'Bizde de yargı bakıyor, karışamayız' dedim. Ve süreç böyle devam edecektir. Sen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına kapılarını kapatıyorsun, bakanlarını sınır dışı ediyorsun" diye konuştu.





Beştepe'deki Sarayı'nda düzenlediği muhtarlar toplantısında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:





Manşetlerle çarpışarak bugünlere geldik. Kimin iktidara geleceğine, gideceğine manşetlerle karar verenlerin düzenini bozduk. Kendi halkına cahil diyen, koyun sürüsü diyen, bidon kafalı diyenlere eyvallah etmediğimiz içi her türlü saldırıya maruz kaldık. Amiral gemisi diye geçinenler biliyorsunuz sürmanşet attılar. Bunlar muhtarları küçümsediler. Ama biz şu salonda sürekli muhtarlarımızla bir araya geliyoruz.





Biz gücümüzü manşetlerden değil, sandıktan aldığımız için bu çarpık zihniyete meydan okuduk. Kendi ülkesini yurt dışındaki birtakım güçlere şikayet ettiler. Medya mensubu görüntüsü altında terör örgütlerine militanlık, ajanlık yapanlara asla taviz vermeyeceğiz. İşte adam geliyor, tam bir ajan terörist. Neymiş basın mensubuymuş. Tam bir ay Almanya'nın İstanbul rezidansında misafir ediliyor. Alman Şansölyesi Merkel, geldi bunu istedi. "Yargı bağımsız" dedim. 4 bin 500 terörist dosyası verdim buna, "Yargı bakıyor" dedi. Ben de "Bizde de yargı bakıyor, karışamayız" dedim. Ve süreç böyle devam edecektir. Sen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına kapılarını kapatıyorsun, bakanlarını sınır dışı ediyorsun. Sen benim soydaşlarımın üzerine atlarını, itlerini sürenlerin yanındasın. Sen Hollanda'nın mı yanındasın, ben de halkımın yanındayım.



