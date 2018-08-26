Samanyolu Haber /Gündem / 'Adalete inancım kalmadı' /26 Ağustos 2018 14:10

'Adalete inancım kalmadı'

24 Haziran'da bir kez daha milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazanmasına rağmen tahliye talebi reddedilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, ‘adalete inancının kalmadığını' belirterek "Bundan sonra mücadelem siyasi olacak" dedi.

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Sözcü yazarı Saygı Öztürk, son tahliye talebinin reddedilmesinin ardından 'mahkemelerde savunma hakkını kullanmama' ve 'dışarıyla haberleşmeyi kesme' kararı alan Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu'nun Kurban Bayramı nedeniyle kızı Dilara ile cezaevine yaptıkları ziyaret sonrasında bir yazılı açıklama yaparak şunları kaydettiğini aktardı:

KENDİNİ TECRİTE SOKMA EYLEMİ SÜRECEK

"Enis'in morali de sağlığı da iyi. Öncelikle herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyor. Sağlık, mutluluk, barış, dayanışma, kardeşlik, adalet dolu nice günler, bayramlar diliyor. Görüşte bize peynirli sandviç hazırlamış, çayla beraber bayram kahvaltımızı yaptık, görüşmekten dolayı mutlu olduk. Ancak Enis'in adaletsizliğe, siyasetsizliğe karşı aldığı kendini ikinci tecritte sokma eylemi sürecek. Bizle bayramlaşması istisnaydı.

'EKONOMİK KRİZDEN NASIL ÇIKILACAĞINA DAİR MAKALE YAZMIŞ'

İkinci kitabı bitti, üçüncüsünü yazmaya başlamış. Bu arada kendisi aynı zamanda iktisatçı olduğu için ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizden nasıl çıkılacağına ve dış baskılar üzerine bir makale kaleme almış, önümüzdeki günlerde yayımlanacak.

24 Haziran seçiminden sonra üçüncü kez İstanbul milletvekili olan Enis'in anayasal hakkının tanınması için Yargıtay'a başvurulmuştu. Talep reddedilmişti, bu nedenle itiraz ettik. Yargıtay 17. Ceza Dairesi'nin önümüzdeki günlerde kararını açıklamasını bekliyorum. Bu vesileyle şunu söylemek isterim, Enis'in bunca hukuksuzluktan sonra adalete inancı kalmamış durumda. "Bundan sonra mücadelem siyasi olacak" dedi."
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