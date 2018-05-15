Adalet yürüyüşünü dinleyen casus programı Türkiye'de kimler aldı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Adalet yürüyüşü’ne katılanların telefonlarının dinlendiği iddiasını da gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



''Adalet Yürüyüşü yaptık. Adalete inandığımız için yaptık. 81 milyon insan için yürüdük. Fakat bir gördük ki bizim telefonlarımız dinlemişler. Bu ahlaksızlığı ortaya çıkaranları bul. Erdoğan, bu ahlaksızlığın ortağı değilsen bizi dinleyenleri ortaya çıkarmak zorundasın. Dinlemeyi öngöran program Almanya’da üretilmiş. Alman hükümetinin izni olmadan satılamaz. Bunun bilinmesi lazım. Bu casusluk programını Alman hükümeti Türkiye’de kimlere sattı? Bunun ortaya çıkması lazım. Bunlar ortaya çıkarmazsa Alman hükümeti bunu itiraf etmek zorunda kalacak. Bizi dinlemişler vallahi bir şey yok. Bizim yürüyüş sırasında neleri düşündüğümüzü öğrenmek istiyorlar. BTK da bunu açıklasın acaba onlara mı sattılar bunu? Emniyete veya MİT’e mi sattı Alman hükümeti? Biz bunu aldık sizi dinlemek için aldık desinler vallahi dava açmayacağım. Çünkü bir şeyimiz yok yolsuzluk yok ahlaksızlık yok. Bizim korkacak bir şeyimiz yok. Bizim “Oğlum, paraları sıfırladın mı?” diye bir lafımız yok.''