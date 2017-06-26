Samanyolu Haber /Gündem / Adalet Yürüyüşü'ne yönelik provokasyonlarla ilgili önemli karar /26 Haziran 2017 19:37

Adalet Yürüyüşü'ne yönelik provokasyonlarla ilgili önemli karar

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı ve bugün 12'nci günü sona eren "Adalet Yürüyüşü" ile ilgili önemli bir karar alındı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nün Bolu Dağı’nda devam eden 12’nci gününde yürüyüşe katılanlar ile yoldan geçen bazı sürücüler arasında gerginlik çıkması üzerine Bolu Dağı’ndaki Köroğlu Tesisleri’nde verilen molada parti MYK üyeleriyle toplantı yaptı.

Toplantıda, yarından itibaren görevli yeleği giyecek 25 milletvekilinin kortejde aralara yerleştirilmesi ve yürüyenlerin provokasyonlara gelmemesi konusunda uyarılması kararlaştırıldı. Molanın ardından 3’üncü etap başlamadan önce CHP Grup Başkanvekili ÖzgürÖzel de parti otobüsünden provokasyon uyarısı yaptı.

"SALDIRSALAR DAHİ KARŞILIK VERMEDEN YÜRÜYÜŞE DEVAME DECEĞİZ"

Özel, şöyle dedi:

"Bundan sonra arabayla gelip yanımızda durup bize saldırsalar dahi karşılık vermeden yürüyüşe devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte bu kitleyi asla ve asla barışçıl bir yürüyüş yapan, adalet talebini dile getiren kitle olmaktan farklı gösterecek başka başka sloganlar, çok sevdiğimiz slogan dahi olsa, sadece ya ’adalet adalet’, ya da ’hak hukuk adalet’ diye bağırıyoruz. Sayın genel başkanın hepinizden özel ricası budur. En sevdiğiniz slogan dahi olsa bu bir partiye ait yürüyüş olmadığı için herfarklı slogan kitleyi biraz azaltabilir. Birilerinin gönlünü kırabilir. Yürüyeceğiz, vardığımız yerde milyonlar olacağız. Bugünkü varlığımızı tarih unutmayacak" dedi.

ABDÜLLATİF ŞENER’DEN DESTEK

Uyarının ardından Kılıçdaroğlu, kortejin önüne geçip, ’Hak hukuk adalet’ sloganı atarakyürüyüşe tekrar başladı.Bu bölümde eski AK Parti kurucularından Abdüllatif Şener, Kılıçdaroğlu’nun yanında ’adalet’ döviziyle yürüyürek destek verdi. Kılıçdaroğlu,yolda ağlayarakyanına gelen bir kadının elini öptü.Bolu Dağı’nın zirvesinden aşağıya doğru inen Kılıçdaroğlu,yamaçta Ak Parti bayrağı açan bir gruba da alkışlayarak karşılık verdi. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler,son etapta 6 kilometre yürüyerek12’nci günü tamamladı ve Düze il sınırına girmiş oldu. Kılıçdaroğlu, Bolu Dağı’ndaki Varan tesislerindeki kamp alanında geceyi geçirecek.

Kılıçdaroğlu yürüyüşü tamamlamasının ardından Twitter hesabından, "Bu halk sizden adalet dilenmiyor, çünkü adil bir düzende yaşamak insanın doğuştan gelen hakkıdır. Bu ülkeye adaleti size rağmen getireceğiz” mesajını paylaştı.
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