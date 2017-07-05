Samanyolu Haber /Gündem / Adalet Yürüyüşü'ne saldırı girişimi /05 Temmuz 2017 14:14

Adalet Yürüyüşü'ne saldırı girişimi

Kocaeli Emniyeti, Adalet Yürüyüşü'ne saldırmayı planladığı iddia edilen bir kişiyi operasyonla ele geçirdi. Şahsın aracında yapılan aramada AKP bayrakları çıktı. Emniyet kaynaklarından konuyla edinilen ilk bilgide şahsın "IŞİD'li" olduğu öğrenildi.

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Adalet Yürüyüşü’nde hareketli dakikalar… Bir kişi gözaltına alındı

15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark'tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, yirmi birinci gününde de İstanbul'a doğru yürüyüşüne devam ediyor. Kortej bugün Kocaeli’nden geçiyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü de yürüyüş nedeniyle bölgede alarma geçti. Ekiplere bombalı bir araçla saldırı yapılacağı istihbaratı paylaşıldı. Bunun üzerine trafik ilk kez tamamen kesildi.

IŞİD’Lİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Tüm bu hazırlıkların ardından Kartepe ilçesinde, panelvan tipi bir araç Özel Hareket Polislerinin de katıldığı operasyon ile yakalandı. Operasyon anı kameralara saniye saniye yansıdı. Otomobilde bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişinin IŞİD’li olduğu ileri sürüldü. Zanlının kalabalığın arasına araç ile dalacağı öğrenildi. Aracın içinden ise AKP bayrakları çıktı. Olayın ardından zanlının AKP’li algısı yapmayı planladığı ön görülüyor.
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