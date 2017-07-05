Adalet Yürüyüşü'ne saldırı girişimi

Adalet Yürüyüşü’nde hareketli dakikalar… Bir kişi gözaltına alındı





15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark'tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, yirmi birinci gününde de İstanbul'a doğru yürüyüşüne devam ediyor. Kortej bugün Kocaeli’nden geçiyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü de yürüyüş nedeniyle bölgede alarma geçti. Ekiplere bombalı bir araçla saldırı yapılacağı istihbaratı paylaşıldı. Bunun üzerine trafik ilk kez tamamen kesildi.





IŞİD’Lİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR





Tüm bu hazırlıkların ardından Kartepe ilçesinde, panelvan tipi bir araç Özel Hareket Polislerinin de katıldığı operasyon ile yakalandı. Operasyon anı kameralara saniye saniye yansıdı. Otomobilde bulunan bir kişi gözaltına alındı.





Gözaltına alınan kişinin IŞİD’li olduğu ileri sürüldü. Zanlının kalabalığın arasına araç ile dalacağı öğrenildi. Aracın içinden ise AKP bayrakları çıktı. Olayın ardından zanlının AKP’li algısı yapmayı planladığı ön görülüyor.

