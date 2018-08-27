Samanyolu Haber /Gündem / Adalet mülkün temelidir İnsanlığın da! /27 Ağustos 2018 01:41

Adalet mülkün temelidir İnsanlığın da!

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin haftalık Bamteli sohbeti Herkul. org internet sitesinde yayınladı

Adalet mülkün temelidir İnsanlığın da!

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde şu konuları anlattı:

* Kur’ân-ı Kerim’in her tarafında tevhîd mazmununun bir nabız gibi attığı görülür; eserlerde, Kur’ân’ın dört esası ve maksadı sayılırken “tevhîd” ile beraber “nübüvvet”, “haşir” ve -ibadeti de ihtiva eden- “adalet” özellikle vurgulanmaktadır. 

* Allah Rasûlü, nübüvvetinin gereği olarak bize her şeyden önce Cenâb-ı Hakk’ı zât-sıfât-esmâsıyla tanıtarak idrak edilmezleri ruhlarımıza duyuran bir muallimdir; aynı zamanda, dinî hükümleri tebliğ, insanî değerleri talim ve ahlâkî esasları temsil eden muvazzaf bir müşerri’dir.

* Fertlerin ebedî saadetini dileyen ve bir milletin huzurunu düşünen kimseler, en başta o millet için ahiret inancına giden yolları açmalı ve insanları, öldükten sonra dirilmeye inandırmalıdırlar. 

* “Olmazsa bir milletin efrâdı beyninde adalet / Geçer zemine bir gün, arşa çıkan pâye-i devlet.” 

* Dünden bugüne zalimler, her kötülükleriyle aslında kendi feci akıbetlerini hazırlamış ve ahiret hesabına dillerinin lâl kesilmesine sebebiyet verdiklerinden en çok muhtaç oldukları anda Kelime-i Tevhîd’i söyleyememiş, hep “Lâ”da kalmışlardır.

* Geçmişte Demirel, Özal ve Ecevit gibi siyasetçiler Hizmet’e karşı adalet, hakperestlik ve insanlığın gereğini sergilediler, hep hayırla yâd edilecek civanmertliklerle destek verdiler; aksine şimdikiler, insanlığı utandıracak şekilde köstek olma yolunda yürüyorlar.

* Adalet esasen dengeli olma, aşırılığa düşmeme, herkesin ve her şeyin hakkına riâyet etme ve asla zulme girmeme demektir; her insan, hem Rabbine, hem nefsine, hem de halka karşı adalet ve istikamet içinde bulunmakla mükelleftir.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Adalet mülkün temelidir İnsanlığın da! Sonraki Haber >>

Adalet mülkün temelidir İnsanlığın da!

Adalet mülkün temelidir İnsanlığın da!

Oyun festivalinde silah sesleri

Oyun festivalinde silah sesleri

F1'de korkutan kaza

F1'de korkutan kaza

Kamyonet Restorana Girdi: 6 Yaralı 3 ay önce

Kamyonet Restorana Girdi: 6 Yaralı 3 ay önce

İşte herkesi bekleyen tehlike....

İşte herkesi bekleyen tehlike....

Postaneyi süperman taktiği ile soydular

Postaneyi süperman taktiği ile soydular

Dolar tatil sonrası 7 lira olacak

Dolar tatil sonrası 7 lira olacak

Dink'in oğlunun gözaltına alınmasını böyle engellediler

Dink'in oğlunun gözaltına alınmasını böyle engellediler

Suriye'de kalıp niye savaşmadın'a cevap: Siz çağırdınız, namaz kılacaktınız...

Suriye'de kalıp niye savaşmadın'a cevap: Siz çağırdınız, namaz kılacaktınız...

Sunucu konuğunun üstüne kustu

Sunucu konuğunun üstüne kustu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
03:38:11