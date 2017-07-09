Samanyolu Haber /Gündem / Adalet Mitingi'nin yapılacağı meydana dev dilekçe /09 Temmuz 2017 12:43

Adalet Mitingi'nin yapılacağı meydana dev dilekçe

Adalet Yürüyüşü'nün son gününde Maltepe'de yapılacak miting öncesi, miting alanına dev bir dilekçe getirildi.

Her Firavun'un bir Musa'sı vardır, 20 Temmuz darbecisi bunu sakın unutmasın!

Maltepe'deki miting alanına "İlgili makama" başlıklı dev bir dilekçe getirildi.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, dilekçede şu ifadeler yer alıyor:

"Pek çok devlet memuru, gazeteci ve akademisyenin yaygın ve muğlak kanıtlara dayalı tutuklanmaları, gereğinden uzun yargı süreçlerine maruz kalmaları ve açlık grevi, insanlara bile reva görülen vicdan yaralayıcı insani değerlerden uzak uygulamalar derhal son bulmalı.

Yargının bağımısızlığına, siyasi erklerin iyi niyetlerine, adaletin tecelli ve  tesis edeceğine inanmak için OHAL'in bitirilmesini, KHK sürecinin sonlandırılmasını, haksız ve hukuksuz yargı kararlarının derhal gözden geçirilmesini  ve sağlık sorunları yaşayan tutukluların durumlarının iyişleştirilmesini  toplum vicdanı adına talep ediyoruz"


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