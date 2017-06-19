Eniştesiyle dalga geçti

Ravza Kavakçı Can’dan ‘Adalet Yürüyüşü’ açıklaması





AKP Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, ablası Merve Kavakçı’nın kocası Cihangir İslam’ın da destek verdiği CHP’nin tarihi Adalet Yürüyüşü ile resmen dalga geçti. CHP'lilerin mahkeme kararına saygı duymadıklarını savunan Kavakçı Kan, “Tabi mahkeme kararlarına saygılı olmak gerektiğini düşünüyorum. Hoşlanılmayabilir, beğenilmeyebilir, ama bu şekilde bir yürüyüşle bunu protesto edilmesi açıkçası pek anlaşılabilir bir şey değil. Gönül isterdi ki 15 Temmuz sonrası birlik beraberlik ruhu devam etsin ve biz Mecliste hep beraber mücadele edelim. Adalet için yürüyoruz deniliyor, aynı zamanda 20 Temmuz'dan bir bahis var, Olağanüstü Hal'in ilk ilan edildiği ve yine CHP tarafından dile getirilen maalesef kontrollü darbe gibi saçma sapan 249 şehidimizin manevi ruhlarını zedeleyen bir söylem söz konusudur. Gönül isterdi ki mahkeme kararlarını protesto etmek yerine şehitlerimiz ve ülkemiz için beraber el ele verip çalışalım. Ama tabi tercih onlarındır, spor yapmak önemlidir. Bu vesile ile spor yapmış oluyorlar, kendi bilecekleri iştir” dedi.





ENİŞTESİ DE ORADA







Yürüyüşe AKP’nin eniştesi olarak bilinen Cihangir İslam da destek veriyor. Elinde ‘Adalet' yazılı dövizle yürüyüşe ikinci gününden itibaren katılan İslam, 28 Şubat sürecinin ünlü simalarından Merve Kavakçı ile evli.

İslam aynı zamanda AKP Genel Başkan Yardımcısı olan Ravza Kavakçı Can’ın da eniştesi oluyor. Geçtiğimiz aylarda KHK ile üniversitedeki görevinden ihraç edilen Prof. Cihangir İslam AKP’li eski bakanlardan Ayşenur İslam'ın da kayınbiraderi.





Sözcü