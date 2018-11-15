Samanyolu Haber /Dünya / Adalet Divanı'ndan PKK kararı /15 Kasım 2018 17:08

Adalet Divanı'ndan PKK kararı

Avrupa Birliği Adalet Divanı, PKK'nın terör listesinden çıkarılması talebini reddetti. Karar sonucunda PKK, AB üyesi ülkeler tarafından terör örgütü olarak değerlendirilmeye devam edecek.

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Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın alt mahkemesi, terör örgütü PKK'nın AB Konseyi'ne karşı açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, PKK'nın 2014-2017 yılları arasında terör örgütleri listesinde tutulmasında usul hataları olduğuna ancak yeni kararlar uyarınca PKK'nın AB Konseyi'nin terör örgütü listesinde tutulması gerektiğine hükmetti.

PKK, AB Konseyi'nin terör eylemleri nedeniyle uyguladığı kısıtlayıcı tedbirleri kaldırması için Mayıs 2014'te Avrupa Adalet Divanı'na başvurmuştu.

AB Konseyi, 2002'de PKK'yı terör örgütleri listesine almıştı.
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